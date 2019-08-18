В этой хорошей статье я вам расскажу моё собственное мнение об игре GNOG.Наперед скажу если статья тебе помогла оцени её и напиши коммент спасибо!

Первым делом хочу затронуть красочность игры,игра очень яркая,привлекательная и универсальная-таких игр на самом деле мало.Но в данной игре можно проходить без интернета что тоже маленький плюс.И на днях случилась история,я сижу играю в Fortnite и бах тут интернет пропадает,и что вы думаете?Я начал проходить GNOG и почти прошел за пару часов, ну наверно прошел не знаю.Так вот моё мнение в том что в этой игре есть много всяких штук и нужно внимательно всё тыкать знаете какой заголовок игры?Тыкать,нажимать,и двигать.Реально этот заголовок всё рассказывает.Честно мне игра очень понравилась тем более на днях Epic games раздавали эту игру за воздух(за 0 рублей если кто не понял).Но в этой игре есть и минусы как и во всех играх,первый минус в том что на первых уровнях ничего не понятно что делать куда тыкать что передвигать и так далее.Но я освоился за пару уровней и вы тоже освоитесь за пару или 3 уровня максимум. Потихоньку переходим ко второму минусу это стоимость,я конечно не уверен но по-моему в игре меньше или больше 10 уровней и отдавать больше 400 рублей за 10-+уровней думаю будет минимум.Но никто не отменяет что большая часть людей пираты-то-есть те кто не покупает игры а скачивает на разных сайтах(против пиратов я ничего не имею :D).Ещё хотелось бы поговорить о создателях данной игры,создали данную игру компания "KO_OP Mode".Довольно популярная компания в детстве помниться играл в "Black ops 4"Крутая игрушка была.А ещё GNOG - это экспериментальная головоломка для, созданная студиейпри поддержке.Проект разработан с учетом, но для игры не обязательно иметь шлем виртуальной реальности. Однако именно суровень погружения ощутимо выше. С другой стороны, играть в высоком разрешении приятнее, особенно учитывая специфику проекта, в котором вам приходится искать подсказки и разгадывать запутанные головоломки.GNOG-предлагает девять шкатулок, набитых загадками. Каждая выглядит как огромная голова диковинного монстра. Все они отличаются по дизайну и тематике, напоминая тот или иной объект из реального мира. На вашем пути: космический корабль, гнездо в пеньке, старая избушка, подводная лодка, магазин сладостей, лаборатория, огромное радио и даже высотное здание, состоящее из нескольких голов.Изучение шкатулки происходит на отдельном экране, где вы можете вращать объект и взаимодействовать с определенными деталями, используя прицел, который двигается в пределах кадра на манер оного из. Загадки многоступенчатые. Обычно в самом начале вы решаете простенькую головоломку и таким образом открываете крышку, за которой прячется основная сцена. Осматривая содержимое, вы взаимодействуете с предметами интерьера и смотрите, какое влияние они оказывают на обстановку и саму голову.