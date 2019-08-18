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Back to От пользователей

Моё мнение об игре GNOG

trirazik avatar

trirazik

August 18, 2019 at 11:50 PM

В этой хорошей статье я вам расскажу моё собственное мнение об игре GNOG.Наперед скажу если статья тебе помогла оцени её и напиши коммент спасибо!


Первым делом хочу затронуть красочность игры,игра очень яркая,привлекательная и универсальная-таких игр на самом деле мало.Но в данной игре можно проходить без интернета что тоже маленький плюс.И на днях случилась история,я сижу играю в Fortnite и бах тут интернет пропадает,и что вы думаете?Я начал проходить GNOG и почти прошел за пару часов, ну наверно прошел не знаю.Так вот моё мнение в том что в этой игре есть много всяких штук и нужно внимательно всё тыкать знаете какой заголовок игры?Тыкать,нажимать,и двигать.Реально этот заголовок всё рассказывает.Честно мне игра очень понравилась тем более на днях Epic games раздавали эту игру за воздух(за 0 рублей если кто не понял).Но в этой игре есть и минусы как и во всех играх,первый минус в том что на первых уровнях ничего не понятно что делать куда тыкать что передвигать и так далее.Но я освоился за пару уровней и вы тоже освоитесь за пару или 3 уровня максимум. Потихоньку переходим ко второму минусу это стоимость,я конечно не уверен но по-моему в игре меньше или больше 10 уровней и отдавать больше 400 рублей за 10-+
уровней думаю будет минимум.Но никто не отменяет что большая часть людей пираты-то-есть те кто не покупает игры а скачивает на разных сайтах(против пиратов я ничего не имею :D).Ещё хотелось бы поговорить о создателях данной игры,создали данную игру компания "KO_OP Mode".Довольно популярная компания в детстве помниться играл в "Black ops 4"Крутая игрушка была.А ещё GNOG - это экспериментальная головоломка для PlayStation 4, созданная студией KO_OP Mode при поддержке Double Fine и Sony Pub Fund.Проект разработан с учетом PSVR, но для игры не обязательно иметь шлем виртуальной реальности. Однако именно с VR уровень погружения ощутимо выше. С другой стороны, играть в высоком разрешении приятнее, особенно учитывая специфику проекта, в котором вам приходится искать подсказки и разгадывать запутанные головоломки.GNOG-предлагает девять шкатулок, набитых загадками. Каждая выглядит как огромная голова диковинного монстра. Все они отличаются по дизайну и тематике, напоминая тот или иной объект из реального мира. На вашем пути: космический корабль, гнездо в пеньке, старая избушка, подводная лодка, магазин сладостей, лаборатория, огромное радио и даже высотное здание, состоящее из нескольких голов.Изучение шкатулки происходит на отдельном экране, где вы можете вращать объект и взаимодействовать с определенными деталями, используя прицел, который двигается в пределах кадра на манер оного из Destiny. Загадки многоступенчатые. Обычно в самом начале вы решаете простенькую головоломку и таким образом открываете крышку, за которой прячется основная сцена. Осматривая содержимое, вы взаимодействуете с предметами интерьера и смотрите, какое влияние они оказывают на обстановку и саму голову.
trirazik avatar

trirazik

August 19, 2019 at 12:09 PM

ура надеюсь мне скоро дадут 1000 камней душ я старался больше часа над статьей

XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 19, 2019 at 01:15 PM

Удачи в этом
trirazik avatar

trirazik

August 20, 2019 at 12:59 AM

спасибо ) надеюсь твоя удача мне поможет!)
trirazik avatar

trirazik

August 20, 2019 at 01:00 AM

пишите любые комментарии учту всё!

trirazik avatar

trirazik

August 20, 2019 at 01:00 AM

Так что удачки всем!
trirazik avatar

trirazik

August 20, 2019 at 01:00 AM

Я пошел!!
vagum avatar

vagum

August 20, 2019 at 02:03 AM

привет
Offan_Reykh avatar

Offan_Reykh

August 20, 2019 at 02:34 AM

интересно
trirazik avatar

trirazik

August 20, 2019 at 12:06 PM

а кстати кто знает мне дадут 1000 камней душ?
arten161514 avatar

arten161514

August 20, 2019 at 01:10 PM

я не знаю вроде дадут.-.


arten161514 avatar

arten161514

August 20, 2019 at 01:10 PM

а вроже нет


arten161514 avatar

arten161514

August 20, 2019 at 01:11 PM

д*


arten161514 avatar

arten161514

August 20, 2019 at 01:11 PM

хд я просто спамер))))

slava07171 avatar

slava07171

August 20, 2019 at 02:12 PM

не, не нрав игра для меня


Nikitak228 avatar

Nikitak228

August 20, 2019 at 05:09 PM

Я играл не зашла
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 20, 2019 at 06:31 PM

Забавно
revutskij avatar

revutskij

August 21, 2019 at 09:59 PM

Интересненько))
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