Planescape: Torment

Неповторимая, мудрая, великая, гениальная игра. И самый универсальный ответ в вопросе о лучшей RPG на свете. Заслужена ли такая слава? Без сомнения! Но верно ли утверждение о "лучшей"? Конечно нет. И рекомендовать её со словами: "вместо этой" или "если понравилось, то" - не получится.Всё дело в том, что в случае с Torment буква "P" (playing) - лишняя. Бои сумбурные, анимация дерганная, а искусственный интеллект в них туп, глух и слеп. А развитие всей бесспорно глубокой ролевой системы по-настоящему важно только ради того, чтобы убрать лишние ограничения в диалогах. Поэтому то, что должно быть геймплеем скорее стоит назвать времяпровождением. Причем достаточно кратким, где все эти знаменитые 800 тысяч слов пробегаются без особых усилий, не считая парочки кривых момоментов вроде "невероятно нужного лома, который трудно найти и легко потерять".Если всё так в лучшем случае "средне", то откуда такой культ? Для начала крохотный пример: "Проходя мимо бесконечно спешащих по своим делам прохожих вы замечаете невысокую сгорбленную фигуру, опирающуюся на трость. Подойдя поближе вы обращаете внимание на пожелтевшую сморщенную кожу , покрытую какими-то странными пятнами. Видно, что каждое движение даётся человеку с большим трудом, а сам он периодически заходится в приступах кашля. На вопрос о том, что стало причиной такого состояния - коротко кивает в сторону чадящей ядовитыми испарениями фабрики. На предложение помощи, впервые улыбается и так же без слов указывает на ваше оружие". Ну, каковы будут ваши дальнейшие действия? Даю подсказку: неправильного ответа - нет.Конечно, игра рассказывает вышеописанную ситуацию намного более лучшим литературным языком, чем то на который способен я. Хотя всё это не является даже побочным квестом. Человека этого легко пропустить и "не заметить", да и примите ли вы на себя такую ответственность? В любом случае особой награды вне зависимости от решения не ждите - Torment лишь ненадолго предлагает подумать о тех вещах, которые другие игры (да и не только они) и не пытаются касаться.И таких философских вопросов походя здесь задаётся еще множество. Что лучше - дать умереть воспоминанию, чтобы освободить дорогу чему-то новому или пытаться его сохранить, продлевая таким образом "жизнь" ушедшего? Стоит ли вообще ломать чьи-то абсурдные на первый взгляд убеждения, ведь сломать их легко, но сможете ли вы дать новый смысл жизни? Да и уверены ли вы сами, в чём этот смысл? Сразу несколько организаций предлагают готовые решения: жизнь ради постоянного поиска новых ощущений ("Общество восприятия"); жизнь как испытание и в нем необходимо постоянное стремление к совершенству ("Верящие в первоисточник"); жизнь ради подготовки к смерти ("Хранители праха"). Последних, наверное, осознанно мало кто выбирал, но суть не в этом - может быть они вообще все не правы. Может быть стоит их всех послать куда подальше и пойти к "анархистам". Неважно - так же как и раньше нет неправильных ответов, есть те, которые будут ближе всего играющему. Тем более, что каких-то невероятных преимуществ вступление в чьи-либо ряды тоже не даст.И это в данном случае правильно. Потому что всё это всего лишь частные случаи, фон для личных "мучений" главного героя в поиске "себя" и ответа сложный вопрос (имеющий самый простой на свете ответ): "Что может изменить природу человека?" Эта игра не ради какого-то вертикального роста или прокачки и она отлично показывает, что амнезия - совсем не обязательно затертый штамп, а вполне красивый и оправданный способ начать игру с белого листа (почти).Переигрывая в это сейчас, явно получил намного больше, чем в детстве. И вообще из всех игр на моей памяти, наверное, только на эту стоит лепить значок "18+". Играть, конечно, можно, но без какого-то собственного жизненного опыта слишком многое здесь не понять и не прочувствовать.Тем более, что, как я писал в самом начале, чисто механически игра слаба. И сейчас хорошо заметно насколько ей тесно в рамках казалось бы самого свободолюбивого видеоигрового жанра. Глупо это, когда я через персонажа пытаюсь ("мучаюсь") определить, какое решение ближе будет моему мировоззрению, но не могу выбрать нужную мне реплику из-за того, что мне не хватает какой-то условной "харизмы".Но стоит только задуматься о том, что меня ждет в других RPG (особенно фентезийных), как сразу понимаешь , ничего похожего в играх (Tides of Numenera? Даже не смешно) ни до ни после так и не было создано: "Что там от меня требуется? Опять королевство спасать... эх, уже иду, куда деваться."