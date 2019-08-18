8 способов получения Robux

Думаю вам всем хочется получить как можно больше робуксов, и для всех игроков Roblox я делаю этот пост.

Сайты для получения robux. Их не трудно найти, нужно просто поискать например на ютубе забив в строку поиска: "сайты с бесплатными робуксами (robux) " или "как получать робуксы на сайтах?" Способ сложный но для кого то и нормальный.

2 способ.

Покупка и продажа лимитных вещей. Для этого способа нам нужны робуксы и строительный клуб, но ведь для пользователей GameHug это не проблема?) Вообщем, когда в catalog'е появится лимитная вещь её нужно дёшево купить, а когда она станет дороже, то её нужно продать. Это очень просто, а если вы что то не поняли то ответ на любой вопрос можно найти в интернете.



3 способ.

Рулетки, конкурсы, кейсы и т.п. Здесь думаю даже ничего не нужно объяснять, потому что вы и сами все поймёте. Это не сложно, но скорее всего вам придётся немного вложиться.

4 способ.

Выполнение личных целей для других игроков. Цели такие как: нарисовать кому то арт, пройти за кого то ивент (event), прокачаться в игре за кого то и т.п. Для этого способа нам нужно найти человека с группой и робуксами, или самому иметь группу и просто найти человека с робуксами.

5 способ.

Этот способ можно отнести к 4, но он заслуживает отдельного внимания. Создание GFX картинок. GFX картинки это такие картинки сделанные с помощью фотошопа, roblox studio и возможно постаронних программ. Специально для группы, профиля или чего то другого. Если у вас есть талант в фотошопе, то этот способ для вас.

6 способ.

Создание и продажа одежды (shirt, t-shirt, pants), советую и создавать и продовать одежду одновременно, потому что если копировать чужое, то вряд ли у вас кто то купит одежду, а ещё не создавать t-shirt'ы т.к. их мало кто покупает из за возможности создать самому. Минус этого способа в том что нужен BC, но как я уже говорил: это не большая проблема для пользователей GameHug

Внимание, очень полезный совет: чтобы вашу одежду покупали можно изменить цену на 1000 и более и купить её у самого себя, а потом изменить цену на 5, так у вашей одежды появится большой шанс стать популярной.

7 способ.

Создание собственного плейса (игра, режим, карта, place). Создание плейса очень долгий и сложный процесс, но если у вас получилось, то вы будете довольны итогом. Совет для начинающих: не бойтесь фри моделей (free model), для начала можно их использовать, и ещё, не пытайтесь сразу создавать что-то масштабное, начните с малого. Совет для бывалых: если у вас что-то не получается, например скриптинг (skripting) или моделирование, то вы можете найти людей которые выполнят за вас часть работы

8 способ.

Конечно же GameHug, тут я думаю вы и сами все знаете)

Надеюсь я был кому то полезен.

Всем пока!