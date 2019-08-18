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8 способов получения Robux

Dedmazay666 avatar

Dedmazay666

August 18, 2019 at 11:24 PM

Думаю вам всем хочется получить как можно больше робуксов, и для всех игроков Roblox я делаю этот пост.


1 способ.

Сайты для получения robux. Их не трудно найти, нужно просто поискать например на ютубе забив в строку поиска: "сайты с бесплатными робуксами (robux) " или "как получать робуксы на сайтах?" Способ сложный но для кого то и нормальный.

2 способ.

Покупка и продажа лимитных вещей. Для этого способа нам нужны робуксы и строительный клуб, но ведь для пользователей GameHug это не проблема?) Вообщем, когда в catalog'е появится лимитная вещь её нужно дёшево купить, а когда она станет дороже, то её нужно продать. Это очень просто, а если вы что то не поняли то ответ на любой вопрос можно найти в интернете. 

3 способ

Рулетки, конкурсы, кейсы и т.п. Здесь думаю даже ничего не нужно объяснять, потому что вы и сами все поймёте. Это не сложно, но скорее всего вам придётся немного вложиться.

4 способ.

Выполнение личных целей для других игроков. Цели такие как: нарисовать кому то арт, пройти за кого то ивент (event), прокачаться в игре за кого то и т.п. Для этого способа нам нужно найти человека с группой и робуксами, или самому иметь группу и просто найти человека с робуксами. 

5 способ.

Этот способ можно отнести к 4, но он заслуживает отдельного внимания. Создание GFX картинок. GFX картинки это такие картинки сделанные с помощью фотошопа, roblox studio и возможно постаронних программ. Специально для группы, профиля или чего то другого. Если у вас есть талант в фотошопе, то этот способ для вас.

6 способ.

Создание и продажа одежды (shirt, t-shirt, pants), советую и создавать и продовать одежду одновременно, потому что если копировать чужое, то вряд ли у вас кто то купит одежду, а ещё не создавать t-shirt'ы т.к. их мало кто покупает из за возможности создать самому. Минус этого способа в том что нужен BC, но как я уже говорил: это не большая проблема для пользователей GameHug

Внимание, очень полезный совет: чтобы вашу одежду покупали можно изменить цену на 1000 и более и купить её у самого себя, а потом изменить цену на 5, так у вашей одежды появится большой шанс стать популярной. 

7 способ.

Создание собственного плейса (игра, режим, карта, place). Создание плейса очень долгий и сложный процесс, но если у вас получилось, то вы будете довольны итогом. Совет для начинающих: не бойтесь фри моделей (free model), для начала можно их использовать, и ещё, не пытайтесь сразу создавать что-то масштабное, начните с малого. Совет для бывалых: если у вас что-то не получается, например скриптинг (skripting) или моделирование, то вы можете найти людей которые выполнят за вас часть работы

8 способ.

Конечно же GameHug, тут я думаю вы и сами все знаете)

Надеюсь я был кому то полезен.
Всем пока!

         

yura_3421 avatar

yura_3421

August 19, 2019 at 12:00 AM

сеньк
Derlim avatar

Derlim

August 19, 2019 at 06:33 PM

Ну спасибо
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 19, 2019 at 06:38 PM

Ummm
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 19, 2019 at 07:26 PM

У меня есть 20 робуксов что с ними делать?
200723 avatar

200723

August 19, 2019 at 07:31 PM

классная статья
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 19, 2019 at 07:38 PM

Очень полезен был спасибо.
TopKiller2287 avatar

TopKiller2287

September 3, 2019 at 12:05 AM

Спасиюо Помог Мне Понравилось Очень Очннрр Ммпп Эээ Чеее
TopKiller2287 avatar

TopKiller2287

September 3, 2019 at 01:10 AM

Каа зайти в статьюю?? Подскажитп пж
grey_greyski avatar

grey_greyski

September 3, 2019 at 03:40 AM

На гейм хаке)))
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