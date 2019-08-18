Empyrion - Galactic Survival

Empyrion отличная выживалка в космическом сеттинге. Долго сомневался из-за неоднозначных отзывов, покупать её или нет. И все таки решился и купил. Чтож начнем.Оптимизация. Ну думал, будет хуже, на моем стареньком железе (AMD Athlon x4 860k, 8gb DDR3 1600, AMD Radeon HD7870 2gb) игра идет вполне закономерно для альфа версии почти любой игры, а эта игра не без наворотов скажу я вам. Пускай графика и не блещет прогрессивностью но отвратительной у меня язык не повернётся её назвать. Отвлекся, на максималках идет без тормозов, но местами лагает, и подтормаживает в больших строениях. И как бы всё, видал игры и хуже по оптимизации, например тот же Space engineers. Был период разработки когда я не мог в неё играть принципе, на своей железке. А тут ради бога.Мультиплеер. Игра на серверах мною не изучена полностью, например не знаю как себя будут вести сервера при большом количестве народа на них. Но в основном всё стабильно. Одна заметная неприятность это рассинхрон, то есть, не представляю как там вести перестрелку с другими игроками, если они двигаются рывками. Даже в технике. Если сидишь в машине с кем то, то она перестает ехать плавно, а начинает двигаться рывками. Что неприятно, но я думаю в будущем, это исправят. Большего сказать об мультиплеере не могу, работает, но много чего нужно оптимизировать.Мир. Приятно удивил. Он не пустой, как часто бывает. Множество растений. Есть разные животные, преобладающи хищники. Но есть и мирные. Разнообразность не большая но она есть, и глазу приятно видеть пробегающее стадо динозавриков с детенышами, охотящихся по ночам рапторов и вездесущих пауков. Это конечно далеко не все мобы, но лучше посмотрите сами. Фракции, очень приятная штука. В игре на данный момент (Alpha 9.7.1) есть четыре фракции, с тремя из них есть отношения, одна из них сугубо воинственная, и создана для всяческого усложнения вашей жизни, как на планетах, так и в космосе. Оставшиеся две, могут стать как вашими союзниками так и дополнительными врагами, решать вам.Геймплей. Чтож он небес с неба не хватает, он довольно таки стандартен для выживалок, добывай материалы , строй и выживай в мире. Для меня эта игра как сочетание к примеру 7 Days to Die и того же Space engineers. Если подобные игры у вас в почёте, то вы найдете чем тут заняться. Космос далеко не маленький, и планет для исследований достаточно, да и не только планет. Строить тоже можно много чего. Возможно в будущем будет что то ещё, база на развитие хорошая.В игре сложновато адаптироваться, и разобраться в миханиках, для одного человека она может показаться крайне не дружелюбной, и да, по началу это именно так. Вы будите умирать от болезней, отравлений, паразитов и прочего, вас будут убивать и разрезать на части, постройки будут разрушать. Но потом вы во всем разберётесь сделаете достойную базу, и тут, игра начнет меняется. Вы перестанете умирать от каждой занозы, начнёте изучать мир, наказывать обидчиков и открывать что то новое. С друзьями конечно это будет ещё интереснее. Что очевидно.Многое возможно упускаю, так как в момент описания в голову не пришло. Но игру однозначно могу посоветовать, даже на данный момент в ней есть чем заняться. ЕСЛИ учитывать все недостатки ранних версий, глюки баги и прочее. Если вас всё это бесит что кушать не можете, но не покупайте, что бы не писать гневные рецензии, А если вы уже далеко не впервые встречаетесь с ранними разработками игр, и вам нравится жанр, то однозначно, добро пожаловать. Будем посмотреть к чему приведёт разработка.