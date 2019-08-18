обзор игры Pillars of Eternity

Много хочется сказать о второй части столпов вечности. Осилила я ее только со второго раза, и приняла и полюбила далеко не сразу. Лично для меня продолжение вышло спорным, то за что мне нравилась первая часть, по большей части отсутствует во второй. Но обо всем по порядку.Сюжет как по мне во второй части в разы слабее чем в первой, почти никакой интриги уже к середине игры, малая длительность ( думаю одну сюжетку реально пройти часов за 15-20) итого основная история теряется на фоне всего остального. Но как я понимаю сюжет отдали в жертву ради сайд квестов. И вот они тут отличные. Их много, они интересные, разнообразные, некоторые переплетаются между собой, многие из них дают возможность выбрать не только финал задания, а еще и путь к этому финалу: спрятаться, пройти напролом, обхитрить.Выборы в диалогах все так же хороши и даже лучше, присутствует довольно большое количество отсылок на предыдущую часть.Спутники во второй части, какие то, недоделанные, у многих из них личный квест заканчивается почти ни чем. Вот ты ждешь, что щас будет продолжение истории персонажа, но нет, она просто прерывается и все. Жаловалась на квесты в первой части, но тут дела обстоят не лучше если не хуже.Но диалогов у компаньонов стало больше, теперь они учавствуют в разговоре, нпс им отвечают и реагируют на них.По поводу длс. Зимний зверь и Забытое святилище очень хороши, особенно последнее. Интересные истории, расширение лора, есть неожиданная и весьма интригующая информация, разнообразные боссы.Третье длс понравится любителям драк, это такая своеобразная арена, с разными необычными уровнями, сюжет к этому прикручен просто чтобы был.В целом, игра стала проще, не только боевкой, но и повествованием, нет больше этих запутанных диалогов когда порой не очень понятно о чем говорит персонаж, нет, теперь все строго и понятно, и очень долго разбираться в происходящем не придется. Для кого минус для кого плюс тут уж решает каждый сам.Хотя должна сказать что боевка стала разнообразнее, скрытность теперь хоть как то можно использовать, улучшили крафт, появились бомбы.Главная моя претензия к этой игре субъективна - это атмосфера . Да глупо ожидать, что продолжение истории будет 1в1 как первая часть, но первая игра задала тон этому миру, мрачный, неприятный, отталкивающий и жестокий, таинственный и непонятный. А во второй части этого нет, она серая. Да тут гораздо больше моментов когда только хорошего или только плохого нет, и выбор будет строится на ваших личных убеждениях(или персонажа которого вы отыгрываете), но в первой части тоже это было, но она делала ставку в пользу мрачности и от этого выигрывала.Но не смотря на все, игру рекомендую, это все равно отличное продолжение истории, и лора мира, это все те же интересные задания, все те же непростые выборы, все те же загадки.Итого 8 конченых богов из 11 возможных.