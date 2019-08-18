Пишем интересные научные факты и ловим лайки

DeepHunter Пишем интересные научные факты и ловим лайки

DeepHunter Если бы люди использовали формулы Ньютона вместо теории относительности Эйнштейна, вычисления GPS отличались бы на несколько километров.

DeepHunter Если наперсток наполнить материей из нейтронной звезды, он будет весить почти 100 миллионов тонн.

DeepHunter Псевдослепота – это явление, при котором у слепых людей появляется физиологическая ответная реакция на визуальные стимулы (например, злое лицо), несмотря на то, что они не способны их видеть.

DeepHunter Самое холодное место в известной Вселенной находится на Земле в лаборатории. Ученым удалось заморозить атомы с помощью лазерного охлаждения. Это привело к температурам в пределах миллиардной степени абсолютного нуля.

DeepHunter В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном пути.

DeepHunter Если бы можно было убрать все пустое пространство в атомах, то Эверест можно было поместить в рюмку.

DeepHunter Соединение, которое придает вкус малине, находится по всей нашей Галактике. Вы правильно поняли, Млечный путь на вкус, как малина.

DeepHunter Согласно эксперименту Хафеле-Китинга, время бежит быстрее при полете в западном направлении, чем в восточном направлении (относительно центра Земли).

DeepHunter Смазка в ваших коленях является одной из самых скользких из веществ, известных человеку.

DeepHunter Когда вы вспоминаете какое-то событие в прошлом, вы вспоминаете не само событие, а скорее последний раз, когда вы его вспоминали. Другими словами, у вас воспоминание воспоминаний. По этой причине воспоминания людей часто неточны.

BehaYT3 чего? я нечего из этого не понел

DeepHunter Плутон совершил только 1/3 оборота с тех пор, как был открыт.

DeepHunter Пот человека не имеет запаха, но так как им питаются бактерии, то запах исходит от продуктов их отходов.

DeepHunter У ваших легких такая же площадь поверхности, как у теннисного корта.

DeepHunter Человеческое тело испускает больше тепла на единицу объема, чем Солнце.

DeepHunter Кислота желудка достаточно сильная, чтобы растворить цинк.

dimitriangerasimov когда-то это была моя тематика, я насчет, научных фактов :blush:

EugeneCS50 Хорошо, что уточнил! А то бы все про желудочную кислоту подумали. :laughing:

Lyoga Даже не знаю что сказать.Спасибо за интересные факты.

DeepHunter На Солнце происходят огненные вихри, превосходящие по размерам Землю.

DeepHunter Вы никогда, на самом деле, ни к чему не прикасаетесь. Ваши атомы просто отталкивают атомы других объектов (большая часть которых представляет собой пустое пространство).

DeepHunter Ваш мозг состоит в основном из воды и жира.

DeepHunter Вода проводит электричество только благодаря загрязнениям. Идеально чистая вода не проводит электричество.