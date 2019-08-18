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Пишем интересные научные факты и ловим лайки

DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:28 AM

Пишем интересные научные факты и ловим лайки
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:28 AM

Если бы люди использовали формулы Ньютона вместо теории относительности Эйнштейна, вычисления GPS отличались бы на несколько километров.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:28 AM

Если наперсток наполнить материей из нейтронной звезды, он будет весить почти 100 миллионов тонн.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:28 AM

Псевдослепота – это явление, при котором у слепых людей появляется физиологическая ответная реакция на визуальные стимулы (например, злое лицо), несмотря на то, что они не способны их видеть.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:29 AM

Самое холодное место в известной Вселенной находится на Земле в лаборатории. Ученым удалось заморозить атомы с помощью лазерного охлаждения. Это привело к температурам в пределах миллиардной степени абсолютного нуля.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 18, 2019 at 05:29 AM

В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном пути.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 19, 2019 at 07:11 AM

Если бы можно было убрать все пустое пространство в атомах, то Эверест можно было поместить в рюмку.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 19, 2019 at 07:11 AM

Соединение, которое придает вкус малине, находится по всей нашей Галактике. Вы правильно поняли, Млечный путь на вкус, как малина.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 19, 2019 at 07:12 AM

Согласно эксперименту Хафеле-Китинга, время бежит быстрее при полете в западном направлении, чем в восточном направлении (относительно центра Земли).
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 19, 2019 at 07:12 AM

Смазка в ваших коленях является одной из самых скользких из веществ, известных человеку.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 19, 2019 at 07:13 AM

Когда вы вспоминаете какое-то событие в прошлом, вы вспоминаете не само событие, а скорее последний раз, когда вы его вспоминали. Другими словами, у вас воспоминание воспоминаний. По этой причине воспоминания людей часто неточны.
BehaYT3 avatar

BehaYT3

August 19, 2019 at 07:19 AM

чего? я нечего из этого не понел
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 20, 2019 at 06:03 PM

Плутон совершил только 1/3 оборота с тех пор, как был открыт.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 20, 2019 at 06:04 PM

Пот человека не имеет запаха, но так как им питаются бактерии, то запах исходит от продуктов их отходов.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 20, 2019 at 06:04 PM

У ваших легких такая же площадь поверхности, как у теннисного корта.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 20, 2019 at 06:04 PM

Человеческое тело испускает больше тепла на единицу объема, чем Солнце.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 20, 2019 at 06:04 PM

Кислота желудка достаточно сильная, чтобы растворить цинк.
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 20, 2019 at 06:16 PM

когда-то это была моя тематика, я насчет, научных фактов :blush:
EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 20, 2019 at 06:53 PM

Хорошо, что уточнил! А то бы все про желудочную кислоту подумали. :laughing:
Lyoga avatar

Lyoga

August 20, 2019 at 08:13 PM

Даже не знаю что сказать.Спасибо за интересные факты.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 21, 2019 at 06:21 PM

На Солнце происходят огненные вихри, превосходящие по размерам Землю.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 21, 2019 at 06:21 PM

Вы никогда, на самом деле, ни к чему не прикасаетесь. Ваши атомы просто отталкивают атомы других объектов (большая часть которых представляет собой пустое пространство).
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 21, 2019 at 06:21 PM

Ваш мозг состоит в основном из воды и жира.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 21, 2019 at 06:21 PM

Вода проводит электричество только благодаря загрязнениям. Идеально чистая вода не проводит электричество.
DeepHunter avatar

DeepHunter

August 21, 2019 at 06:22 PM

Из 4 основных сил (гравитация, электромагнитная сила, сильная ядерная и слабая ядерная), гравитация является слабейшей, легче всего наблюдаемой и наименее понятной.
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