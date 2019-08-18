Пишем интересные научные факты и ловим лайки
Если бы люди использовали формулы Ньютона вместо теории относительности Эйнштейна, вычисления GPS отличались бы на несколько километров.
Если наперсток наполнить материей из нейтронной звезды, он будет весить почти 100 миллионов тонн.
Псевдослепота – это явление, при котором у слепых людей появляется физиологическая ответная реакция на визуальные стимулы (например, злое лицо), несмотря на то, что они не способны их видеть.
Самое холодное место в известной Вселенной находится на Земле в лаборатории. Ученым удалось заморозить атомы с помощью лазерного охлаждения. Это привело к температурам в пределах миллиардной степени абсолютного нуля.
В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном пути.
Если бы можно было убрать все пустое пространство в атомах, то Эверест можно было поместить в рюмку.
Соединение, которое придает вкус малине, находится по всей нашей Галактике. Вы правильно поняли, Млечный путь на вкус, как малина.
Согласно эксперименту Хафеле-Китинга, время бежит быстрее при полете в западном направлении, чем в восточном направлении (относительно центра Земли).
Смазка в ваших коленях является одной из самых скользких из веществ, известных человеку.
Когда вы вспоминаете какое-то событие в прошлом, вы вспоминаете не само событие, а скорее последний раз, когда вы его вспоминали. Другими словами, у вас воспоминание воспоминаний. По этой причине воспоминания людей часто неточны.
чего? я нечего из этого не понел
Плутон совершил только 1/3 оборота с тех пор, как был открыт.
Пот человека не имеет запаха, но так как им питаются бактерии, то запах исходит от продуктов их отходов.
У ваших легких такая же площадь поверхности, как у теннисного корта.
Человеческое тело испускает больше тепла на единицу объема, чем Солнце.
Кислота желудка достаточно сильная, чтобы растворить цинк.
когда-то это была моя тематика, я насчет, научных фактов :blush:
Хорошо, что уточнил! А то бы все про желудочную кислоту подумали. :laughing:
Даже не знаю что сказать.Спасибо за интересные факты.
На Солнце происходят огненные вихри, превосходящие по размерам Землю.
Вы никогда, на самом деле, ни к чему не прикасаетесь. Ваши атомы просто отталкивают атомы других объектов (большая часть которых представляет собой пустое пространство).
Ваш мозг состоит в основном из воды и жира.
Вода проводит электричество только благодаря загрязнениям. Идеально чистая вода не проводит электричество.
Из 4 основных сил (гравитация, электромагнитная сила, сильная ядерная и слабая ядерная), гравитация является слабейшей, легче всего наблюдаемой и наименее понятной.