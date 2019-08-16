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ALIEN: ISOLATION

dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 16, 2019 at 06:51 PM

Сегодня, пройдя игру, могу с уверенностью взяться описать сие творение. Игра настолько интересна и пугающая, а ксеноморф такой умный, хитрый, что жопочка будет подгорать на протяжении всего игрового процесса. Чужой: Изоляция, как по мне, показатель ПОЧТИ идеальной игры в жанре хоррор. С хорошим индивидуальным движком и с одним из лучших ИИ, с которым я сталкивался.


Спрятаться где-то за углом и переждать у вас не получится, определенно, вам стоит двигаться и выходить из любой ситуации победителем, чтоб пройти эту игру в тяжелом режим. Этот обзор я буду вести в мини-повествовательной форме и с картинками происходящего на тот момент у меня на экране. Приступим. 

WX9sswHWQR6OLwPvx9uD2K7R3ziDXC.png

Существо проходит мимо меня и поворачивает за угол, и я быстро выхожу из своего места в шкафчике. Это больница Сан-Кристобаль на борту космической станции Севастополь, и я только что нашел нужную мне карточку-ключ на трупе доктора, которого я выследил, следуя его запискам, разбросанными по всему мед.блоку. 
Теперь мне просто нужно подождать, пока инопланетянин потеряет меня на секунду...
Я ныряю под каталку, затем медленно проскальзываю в вентиляционную шахту в соседней стене. Оказывается, как раз вовремя, потому что я слышу, как существо топает ко мне. Я поднимаю свой трекер движения и проверяю его местоположение на статичном экране, который мерцает от помех. Это снаружи. Это останавливается. Это охотится на меня.

NZzqAUTo4g8pG5vvvudwuMO0aIWUym.jpg

Я немного двигаюсь вниз по трубе, а затем позади слышится приглушенный грохот. Я оборачиваюсь - и существо рвется через отверстие ко мне. В космосе никто не слышит, как ты кричишь, но в моей квартире я разбудил свою маму XDMJJifa9vgzWPCR4vDxvICiLZJ3aw.jpg.


Игра про чужого была выпущена не в таком далеком 2014 году 7 октября на платформах: ПК, Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360.
Разработчиком этой игры выступала Creative Assembly под издательством Sega, MSRP (розничная цена, устанавливаемая разработчиками) составляла $ 59,99 (но я ее покупал на каком-то сайте за бакс с чем-то :) )

SCtw95AMKRI2o60TmPO8dImQBBIhvg.jpg

Впереди группа людей, у каждого из которых есть оружие - чертовски хороший показатель того, что они не дружелюбны. Они мародерствуют вокруг, якобы собирают или разбивают территорию, или просто параноидальны, что в любой момент гладкий черный демон может спуститься с потолка и съесть их, или еще чего хуже.

Я пытаюсь пересечь комнату впереди них, но один поворачивается и видит меня. Мгновенно поднимаются орудия, и они угрожают насилием, если я не уйду. Беда в том, что идти некуда.

Быстро я готовлюсь к бою. У меня есть револьвер и несколько патронов, но я в меньшинстве и не в хорошем положении, и у меня есть один коктейль Молотова, но нет времени, чтобы скрафтить еще один, чтобы разобраться с остальной частью группы. Я мог бы потерять их, а может подкрасться к одному или двум и вырубить их с помощью разводного гаечного ключа, который я несу, но это будет почти так же громко и почти так же опасно.

s8Wk7I6mo7WObVO14llPzVA5xSdeS6.jpg

И эти отчаявшиеся выжившие не знают этого, но мы действительно не хотим, чтобы они стреляли из этого оружия.

Где-то слева от меня, под потолком, громко стучит. О, черт, это здесь.

Кто-то стреляет. Они боятся и лучше бы это был человек, а не оно. Я забыл о них и нырнул за стол.

Их панические крики и бесполезная стрельба подхватили секунду спустя, преодолеваемые нечеловеческим воплем и громкими шагами чего-то огромного, но эта ситуация позволяет мне поторопиться и пробежать по коридору. Это мгновенная отсрочка, купленная вместе с жизнями других людей.

Люди скажите нет насилию!) вот мой маленький рассказ и те небольшие впечатления, что я получил во имя игры, это правда вдохновляюще!

fmnvkaj1hw8gIHYFWcCtML6UuIpVSu.jpg

Anastacia69 avatar

Anastacia69

August 17, 2019 at 02:26 AM

Очень дёшево тебе обошлась эта игрушка, топовая, как по мне) Берёт своей атмосферой конечно...
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 17, 2019 at 05:48 AM

да, до сих пор пытаюсь выполнить кое-какое достижение в ней)
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 17, 2019 at 09:37 AM

Можешь подсказать сайт на котором покупал игру.
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 17, 2019 at 01:19 PM

Игра неплохая
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 17, 2019 at 05:18 PM

Это была единичная распродажа.(
redniboy avatar

redniboy

August 17, 2019 at 05:37 PM

Круто
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 2, 2019 at 09:41 PM

Меня больше ксеноморфа пугали андроиды, вот это реально жуткие создания!
proba avatar

proba

September 3, 2019 at 09:53 PM

Затянутая вышла игра
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 3, 2019 at 10:20 PM

четка )

akira_yukio avatar

akira_yukio

September 4, 2019 at 04:06 AM

Чудесно
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