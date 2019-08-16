ALIEN: ISOLATION

29
0/160
dimitriangerasimov
August 16, 2019 at 06:51 PM
Сегодня, пройдя игру, могу с уверенностью взяться описать сие творение. Игра настолько интересна и пугающая, а ксеноморф такой умный, хитрый, что жопочка будет подгорать на протяжении всего игрового процесса. Чужой: Изоляция, как по мне, показатель ПОЧТИ идеальной игры в жанре хоррор. С хорошим индивидуальным движком и с одним из лучших ИИ, с которым я сталкивался.
Я немного двигаюсь вниз по трубе, а затем позади слышится приглушенный грохот. Я оборачиваюсь - и существо рвется через отверстие ко мне. В космосе никто не слышит, как ты кричишь, но в моей квартире я разбудил свою маму .
Игра про чужого была выпущена не в таком далеком 2014 году 7 октября на платформах: ПК, Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360.
Разработчиком этой игры выступала Creative Assembly под издательством Sega, MSRP (розничная цена, устанавливаемая разработчиками) составляла $ 59,99 (но я ее покупал на каком-то сайте за бакс с чем-то :) )
Я пытаюсь пересечь комнату впереди них, но один поворачивается и видит меня. Мгновенно поднимаются орудия, и они угрожают насилием, если я не уйду. Беда в том, что идти некуда.
Быстро я готовлюсь к бою. У меня есть револьвер и несколько патронов, но я в меньшинстве и не в хорошем положении, и у меня есть один коктейль Молотова, но нет времени, чтобы скрафтить еще один, чтобы разобраться с остальной частью группы. Я мог бы потерять их, а может подкрасться к одному или двум и вырубить их с помощью разводного гаечного ключа, который я несу, но это будет почти так же громко и почти так же опасно.
И эти отчаявшиеся выжившие не знают этого, но мы действительно не хотим, чтобы они стреляли из этого оружия.
Где-то слева от меня, под потолком, громко стучит. О, черт, это здесь.
Кто-то стреляет. Они боятся и лучше бы это был человек, а не оно. Я забыл о них и нырнул за стол.
Их панические крики и бесполезная стрельба подхватили секунду спустя, преодолеваемые нечеловеческим воплем и громкими шагами чего-то огромного, но эта ситуация позволяет мне поторопиться и пробежать по коридору. Это мгновенная отсрочка, купленная вместе с жизнями других людей.
Люди скажите нет насилию!) вот мой маленький рассказ и те небольшие впечатления, что я получил во имя игры, это правда вдохновляюще!
Anastacia69
August 17, 2019 at 02:26 AM
dimitriangerasimov
August 17, 2019 at 05:48 AM
AlexeyL
August 17, 2019 at 09:37 AM
XxGROGIxX
August 17, 2019 at 01:19 PM
dimitriangerasimov
August 17, 2019 at 05:18 PM
redniboy
August 17, 2019 at 05:37 PM
ivan_ivanov17
September 2, 2019 at 09:41 PM
proba
September 3, 2019 at 09:53 PM
Kolya_Viero
September 3, 2019 at 10:20 PM
akira_yukio
September 4, 2019 at 04:06 AM
PlatformEarnGamesCashoutGame Information
Articles
Forums
© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.
Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.