ALIEN: ISOLATION

Сегодня, пройдя игру, могу с уверенностью взяться описать сие творение. Игра настолько интересна и пугающая, а ксеноморф такой умный, хитрый, что жопочка будет подгорать на протяжении всего игрового процесса. Чужой: Изоляция, как по мне, показатель ПОЧТИ идеальной игры в жанре хоррор. С хорошим индивидуальным движком и с одним из лучших ИИ, с которым я сталкивался.

Спрятаться где-то за углом и переждать у вас не получится, определенно, вам стоит двигаться и выходить из любой ситуации победителем, чтоб пройти эту игру в тяжелом режим. Этот обзор я буду вести в мини-повествовательной форме и с картинками происходящего на тот момент у меня на экране. Приступим.Существо проходит мимо меня и поворачивает за угол, и я быстро выхожу из своего места в шкафчике. Это больница Сан-Кристобаль на борту космической станции Севастополь, и я только что нашел нужную мне карточку-ключ на трупе доктора, которого я выследил, следуя его запискам, разбросанными по всему мед.блоку.Теперь мне просто нужно подождать, пока инопланетянин потеряет меня на секунду...Я ныряю под каталку, затем медленно проскальзываю в вентиляционную шахту в соседней стене. Оказывается, как раз вовремя, потому что я слышу, как существо топает ко мне. Я поднимаю свой трекер движения и проверяю его местоположение на статичном экране, который мерцает от помех. Это снаружи. Это останавливается. Это охотится на меня.

Я немного двигаюсь вниз по трубе, а затем позади слышится приглушенный грохот. Я оборачиваюсь - и существо рвется через отверстие ко мне. В космосе никто не слышит, как ты кричишь, но в моей квартире я разбудил свою маму .





Игра про чужого была выпущена не в таком далеком 2014 году 7 октября на платформах: ПК, Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360.

Разработчиком этой игры выступала Creative Assembly под издательством Sega, MSRP (розничная цена, устанавливаемая разработчиками) составляла $ 59,99 (но я ее покупал на каком-то сайте за бакс с чем-то :) )

Впереди группа людей, у каждого из которых есть оружие - чертовски хороший показатель того, что они не дружелюбны. Они мародерствуют вокруг, якобы собирают или разбивают территорию, или просто параноидальны, что в любой момент гладкий черный демон может спуститься с потолка и съесть их, или еще чего хуже.

Я пытаюсь пересечь комнату впереди них, но один поворачивается и видит меня. Мгновенно поднимаются орудия, и они угрожают насилием, если я не уйду. Беда в том, что идти некуда.

Быстро я готовлюсь к бою. У меня есть револьвер и несколько патронов, но я в меньшинстве и не в хорошем положении, и у меня есть один коктейль Молотова, но нет времени, чтобы скрафтить еще один, чтобы разобраться с остальной частью группы. Я мог бы потерять их, а может подкрасться к одному или двум и вырубить их с помощью разводного гаечного ключа, который я несу, но это будет почти так же громко и почти так же опасно.





И эти отчаявшиеся выжившие не знают этого, но мы действительно не хотим, чтобы они стреляли из этого оружия.

Где-то слева от меня, под потолком, громко стучит. О, черт, это здесь.

Кто-то стреляет. Они боятся и лучше бы это был человек, а не оно. Я забыл о них и нырнул за стол.

Их панические крики и бесполезная стрельба подхватили секунду спустя, преодолеваемые нечеловеческим воплем и громкими шагами чего-то огромного, но эта ситуация позволяет мне поторопиться и пробежать по коридору. Это мгновенная отсрочка, купленная вместе с жизнями других людей.



Люди скажите нет насилию!) вот мой маленький рассказ и те небольшие впечатления, что я получил во имя игры, это правда вдохновляюще!



