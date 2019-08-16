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0/160
dimitriangerasimov
August 16, 2019 at 06:50 PM
Полное название игры Зов Ктулху: Тень Кометы , и она основано на работах Лавкрафта и мифов Ктулху. Хотя это и не прямая адаптация одной из книг Лавкрафта, Тень пристально следит за темами и персонажами, созданными Лавкрафтом, и содержит элементы, знакомые людям, которые читали «Тень над Инсмутом» , «Зов Ктулху» и «Ужас Данвича». Действие игры разворачивается в 1910 году в маленькой деревне Илсмут. Вы играете за Джона Паркера, журналиста, который просит, чтобы его отправили в Иллсмут за фотоматериалом кометы Галлея. Комета проходит над Иллсмутом так близко, что видна невооруженным глазом. Паркер, однако, имеет и скрытый мотив: в последний раз кто-то отправлялся расследовать полет кометы в Илсмуте - человек по имени Лорд Болескин - он вернулся потеряв рассудок, и впоследствии умер в психиатрической больнице.
Именно эта атмосфера делает Shadow of the Comet такой захватывающей. Музыка сейчас такая же запоминающаяся, как и тогда, - пугающе броская и наполненная чувствами страха и паранойи. Даже на старой миди-звуковой карте, выпущенной в 1993 году, музыка мгновенно задает тон в игре, не раздражая и не мешая игровому процессу. Звуковые эффекты, особенно в лесу, создают поистине ужасающее блуждание по Иллсмуту. Озвучивание, хотя иногда и немного нечеткое, также создает неприятные ощущения. Infogrames действительно удачно подобрали голоса для жителей Иллсмут.
Венцом этой игры и причиной, по которой я не смог перестать играть, является ее история. От скромного начала прибытия Паркера в Иллсмут до неизбежной гонки против времени в конце. Тень - легкомысленная поездка в бездну убийств, тайн, хаоса и оккультизма. Infogames пошли на многое, чтобы создать историю, которая отдавала бы должную честь творчеству и произведениям Лавкрафта. Chaosium, эксперты по произведениям Лавкрафта и мифов Ктулху, были привлечены для помощи в процессе написания.
Перейдем к оценке:
Реиграбельность - определенно (атмосфера и сюжет этой игры просто превосходит все ваши ожидания, как по мне, сюжет этой игры одно из лучших, что могло из себя выдавить фирма по производству квестов)
Сюжет - 12+ (тут и добавить больше нечего, кроме того, что это блестящая и уникальная история, не имеющая аналогов в современных играх)
Оригинальность - есть (игра хоть и походит на что-то среднее между фандарго и брокен сворд, но она оригинально своей музыкой, графикой, атмосферой и угрюмой обстановкой)
Легко освоить - нет (если вы не те ярые игроки 90ых годов, которые проходили текстовые тесты по властелину кольцу, то эта игра вам покажется самым крепким орешком из всех орешек, что вы когда-то видели)
Оправданность ожиданий - определенно (хоть это и особо субъективно выглядит)
Геймплей - 5/10 (некоторые временные загадки могут вас раздраконить)
Графика - 7/10 (для своего времени она не плоха и добавляет некий шарм до атмосферы и обстановки, но можно было постараться с анимацией и лицами)
Звук и музыка - 9/10 (отличная музыка и хорошо подобранные голоса)
Интерфейс и управление - 4/10 (это и вправду был раздражающий интерфейс, но, проведя много времени за игрой, можно забить и привыкнуть)
Итоговая оценка - 71
"До дури увлекательная штуковина"
NikGG
August 17, 2019 at 05:52 AM
dimitriangerasimov
August 17, 2019 at 05:53 AM
AlexeyL
August 17, 2019 at 09:35 AM
XxGROGIxX
August 17, 2019 at 01:20 PM
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