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Тень кометы

dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 16, 2019 at 06:50 PM

Полное название игры Зов Ктулху: Тень Кометы , и она основано на работах Лавкрафта и мифов Ктулху. Хотя это и не прямая адаптация одной из книг Лавкрафта, Тень пристально следит за темами и персонажами, созданными Лавкрафтом, и содержит элементы, знакомые людям, которые читали «Тень над Инсмутом» , «Зов Ктулху» и «Ужас Данвича». Действие игры разворачивается в 1910 году в маленькой деревне Илсмут. Вы играете за Джона Паркера, журналиста, который просит, чтобы его отправили в Иллсмут за фотоматериалом кометы Галлея. Комета проходит над Иллсмутом так близко, что видна невооруженным глазом. Паркер, однако, имеет и скрытый мотив: в последний раз кто-то отправлялся расследовать полет кометы в Илсмуте - человек по имени Лорд Болескин - он вернулся потеряв рассудок, и впоследствии умер в психиатрической больнице.


По прибытии в Илсмут Паркер вскоре понимает, что все не так, как кажется в идиллическом местечке Новой Англии. Что-то древнее скрывается под городом в ожидании пробуждения. История, которая разворачивается, - захватывающая история о мистических культах Лавкрафта, старых обидах, невыразимых ужасах и одних из самых странных NPC, когда-либо встречавшихся в приключенческой игре.

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Слова не могут описать, как мне жутко было гулять по лесу, окружавшему Иллсмут, в темноте. Тем не менее, несмотря на то, что я был совершенно ошеломлен только вступительным роликом (образ Болескина, маниакально смеющийся и с вспенивающий ртом, высовывающий голову из окна своей камеры), я к тому же еще чувствовал, что мне нужно играть в эту игру, чтобы узнать, что происходило в этой странной деревне. С того момента, как вы прибываете в Иллсмут, вы знаете, что вас ждет страшная поездка - музыка сейчас так же тревожна, как и тогда, и создает атмосферу клаустрофобии, которая заставит даже самого сильного поклонника ужасов чувствовать себя неловко. 

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Повествование игры разбито на три дня. Первый день посвящен выяснению странных событий, происходящих в Иллсмуте. Многие откровения случаются в этот день и автоматически зажигают в игроке желание узнать их значения. Ко второму дню Паркер чувствует себя не в своей тарелке и проводит большую часть дня, умирая одним из самых ужасных способов, который только можно себе представить, или обнаружив, что он действительно должен был остаться в кровати тем утром. Наконец, к третьему дню все приходит в упадок, и Паркеру приходится сталкиваться с четырьмя «Великими старыми» Лавкрафта: Ньярлатхотепом, Дагоном, Ктулху и Йог Сототом.

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Помимо проблем с интерфейсом, есть несколько других недостатков и дизайнерских решений, которые могут оказаться фатальными для некоторых людей. Во-первых, графика не захватывает дух. В ней нет ничего плохого, но когда вы сравните ее с теми работами, что делали другие разработчики в то время, вы увидите, что она могла бы быть и лучше. Дома и магазины вокруг Иллсмута разноцветные и особенно жуткие, когда их видят ночью, то же самое можно сказать и о лесах. Однако спрайты - особенно Паркер - выглядят не так хорошо, как могли бы. Лица - это просто аморфные капли с линией поперек центра, обозначающей глаза. Кроме того, разработчики не включили в игру много анимаций, поэтому Паркер будет регулярно просто ходить к стулу, а затем чудесным образом сидеть. Infogames компенсируют это, добавляя некоторые особенно важные анимации, которые появляются на крупном плане. Например, если вы обменяетесь с кем-то важным предметом, вы увидите как руки Паркера, обмениваются предметом.

Я предполагаю, что самая большая проблема игры - это явно сложные квесты. Это невероятно сложная игра, на которую даже опытным геймерам потребуется очень много времени. Ко второму дню вам повезет, если вы не умрете хотя бы раз в полчаса, а ближе к концу того же дня - каждые пять минут. Жители деревни устроили так много ловушек, чтобы отогнать ничего не подозревающего Паркера, что оказывается чрезвычайно благоразумным, загоняя игрока прямо в ловушку и при людно убивая его, автосохранений нет, поэтому нужно прислушиваться к своей тревожности, чтоб не умереть и не начать проходить фиг-знает-откуда до фиг-знает-докуда. Лично я не нашел в этом проблему, потому что мне нравится, когда игра мне бросает вызов, но если вы ищете легкую игру, где вам подсказывают и все подсвечивают, тогда, возможно, эта игра не для вас.

MUEcoNrsb7HpJN3avbNVMhAE3vl481.jpg

Именно эта атмосфера делает Shadow of the Comet такой захватывающей. Музыка сейчас такая же запоминающаяся, как и тогда, - пугающе броская и наполненная чувствами страха и паранойи. Даже на старой миди-звуковой карте, выпущенной в 1993 году, музыка мгновенно задает тон в игре, не раздражая и не мешая игровому процессу. Звуковые эффекты, особенно в лесу, создают поистине ужасающее блуждание по Иллсмуту. Озвучивание, хотя иногда и немного нечеткое, также создает неприятные ощущения. Infogrames действительно удачно подобрали голоса для жителей Иллсмут.

Венцом этой игры и причиной, по которой я не смог перестать играть, является ее история. От скромного начала прибытия Паркера в Иллсмут до неизбежной гонки против времени в конце. Тень - легкомысленная поездка в бездну убийств, тайн, хаоса и оккультизма. Infogames пошли на многое, чтобы создать историю, которая отдавала бы должную честь творчеству и произведениям Лавкрафта. Chaosium, эксперты по произведениям Лавкрафта и мифов Ктулху, были привлечены для помощи в процессе написания.

Перейдем к оценке:

Реиграбельность - определенно (атмосфера и сюжет этой игры просто превосходит все ваши ожидания, как по мне, сюжет этой игры одно из лучших, что могло из себя выдавить фирма по производству квестов)
Сюжет - 12+ (тут и добавить больше нечего, кроме того, что это блестящая и уникальная история, не имеющая аналогов в современных играх)
Оригинальность - есть (игра хоть и походит на что-то среднее между фандарго и брокен сворд, но она оригинально своей музыкой, графикой, атмосферой и угрюмой обстановкой)
Легко освоить - нет (если вы не те ярые игроки 90ых годов, которые проходили текстовые тесты по властелину кольцу, то эта игра вам покажется самым крепким орешком из всех орешек, что вы когда-то видели)
Оправданность ожиданий - определенно (хоть это и особо субъективно выглядит)
Геймплей - 5/10 (некоторые временные загадки могут вас раздраконить)
Графика - 7/10 (для своего времени она не плоха и добавляет некий шарм до атмосферы и обстановки, но можно было постараться с анимацией и лицами)
Звук и музыка - 9/10 (отличная музыка и хорошо подобранные голоса)
Интерфейс и управление - 4/10 (это и вправду был раздражающий интерфейс, но, проведя много времени за игрой, можно забить и привыкнуть)

Итоговая оценка - 71
"До дури увлекательная штуковина"

NikGG avatar

NikGG

August 17, 2019 at 05:52 AM

Ггггггггггг
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 17, 2019 at 05:53 AM

что ггг?)
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 17, 2019 at 09:35 AM

Спасибо автору за труды.Очень позновательно.
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 17, 2019 at 01:20 PM

Согласен
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