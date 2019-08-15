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Обзор игры L.A. Noire .

AlexeyL avatar

AlexeyL

August 15, 2019 at 09:32 PM

Детективы жанр очень необычный.И речь пойдёт о игре которая цепляет сразу. L.A. Noire наверное лучший детектив на сегодняшний день,портированный на пк от разработчиков Rockstar совместно с Team Bondi австралийской студией.В этой игре нам предстоит играть за полицейского.Раследуя запутанные дела нас назначат детективом. И по сюжету потом переведут за аплошность(Что мне не понравилось) в детективы ,которые раследуют поджоги и пожары.


 И так нашего героя зовут Коул Фелпс ветеран и герой Второй Мировой войны. После прибытия в родной Лос-Анджелес устраивается на службу в полицию. Стоит раскрыть в начале пару не очень сложных дел. Коул Фелпса назначают детективом. Тут и начинается самое интересное. Действия игры разворачиваются в сороковые годы в городе Ангелов. Дела на чинаются что в участке нам поручают раследование очередного преступления. Посылают нас осмотреть место преступления и собрать улики. а также допросить сведетелей. Кстати при допросах свидетелей и подозреваемых , нам предстоит находить правилные вопрсы. Отгадывать говорит нам правду или врёт собеседник (будь-то подозреваемый или свидетель). И сомневатся когда это необходимо. Почти в каждом деле присутствуют погони ,что игру делают ещё больше интересней. А также перестрелки присутствуют в игре. Игра очень захватывающая и отлично сделанная. Если не ошибатся и правильно раследовать преступления , то Коул Фелпс стримительно двигается по карьерной лестнице в службе полиции. В Л.А. Нуар нам предстоит раскрыть четыре дела в Патрульной службе:
1.  В отражении.
2.  Вооружён и очень опасен.
3.  В федеральном розыске.
4.  Покупатель, будь осторожен!

  А затем следует повышение и нас переводят в транспортный отдел. В котором нам предстоит раскрыть ещё пять дел. После чего следует повышение и нам предстоит расследовать убийства, в отделе убиств. Где нам предстоит раскрыть такие дела как:
1.  Помада цвета крови,
2.  Золотая бабочка,
3.  Смерть в шелковых чулках,        
4.  Белая туфелька смерти,
5.  Убийство секретарши,
6.  Убийства на новолуние.
   После чего опять следует повышение и нас приглашают на слубу в отдел нравов, где нам предстоит раскрыть пять очень интересных дел:
1.  Чёрный Цезарь.
2.  Косяковое безумие.
3.  Подстава.
4.  Обнаженный город.
5.  Божественное предопределение.
    После чего происходит скандал, из-за которого нас отправляют служить в отдел поджогов.Но главный герой игры смог и там распутать главные преступления города. Которых было шесть очень запутанных преступлений:
1.  Газовщик.
2.  Прогулка по Елисейским полям.
3.  Спичечный домик.
4.  Вежливое приглашение.
5.  Николсон Электроплейтинг.
6.  Другая война.

    Игра очень интересная всем советую. Если вы любитель детективов. То вам обязательно надо в неё сыграть.
redniboy avatar

redniboy

August 17, 2019 at 05:39 PM

Ну игра норм. Неплохо если скачать
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 18, 2019 at 09:48 AM

Да игра классная.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 1, 2019 at 08:21 PM

Жаль что в игре, нечем заняться вне сюжетных заданий. Вызовы по рации и поиск маши по городу не в счёт.
kakashka9992141 avatar

kakashka9992141

September 2, 2019 at 11:59 AM

Хотел бы узнать, стоит ли ввести раздачи и тд сюда, например зарегатся на каком-нибудь сайте п
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 2, 2019 at 06:54 PM

Не нада сюда вводить раздачи.
eyver avatar

eyver

September 3, 2019 at 04:27 PM

тебе решать
akira_yukio avatar

akira_yukio

September 4, 2019 at 04:03 AM

Информативно
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