Обзор игры L.A. Noire .

Детективы жанр очень необычный.И речь пойдёт о игре которая цепляет сразу. L.A. Noire наверное лучший детектив на сегодняшний день,портированный на пк от разработчиков Rockstar совместно с Team Bondi австралийской студией.В этой игре нам предстоит играть за полицейского.Раследуя запутанные дела нас назначат детективом. И по сюжету потом переведут за аплошность(Что мне не понравилось) в детективы ,которые раследуют поджоги и пожары.

И так нашего героя зовут Коул Фелпс ветеран и герой Второй Мировой войны. После прибытия в родной Лос-Анджелес устраивается на службу в полицию. Стоит раскрыть в начале пару не очень сложных дел. Коул Фелпса назначают детективом. Тут и начинается самое интересное. Действия игры разворачиваются в сороковые годы в городе Ангелов. Дела на чинаются что в участке нам поручают раследование очередного преступления. Посылают нас осмотреть место преступления и собрать улики. а также допросить сведетелей. Кстати при допросах свидетелей и подозреваемых , нам предстоит находить правилные вопрсы. Отгадывать говорит нам правду или врёт собеседник (будь-то подозреваемый или свидетель). И сомневатся когда это необходимо. Почти в каждом деле присутствуют погони ,что игру делают ещё больше интересней. А также перестрелки присутствуют в игре. Игра очень захватывающая и отлично сделанная. Если не ошибатся и правильно раследовать преступления , то Коул Фелпс стримительно двигается по карьерной лестнице в службе полиции. В Л.А. Нуар нам предстоит раскрыть четыре дела в Патрульной службе:1. В отражении.2. Вооружён и очень опасен.3. В федеральном розыске.4. Покупатель, будь осторожен!А затем следует повышение и нас переводят в транспортный отдел. В котором нам предстоит раскрыть ещё пять дел. После чего следует повышение и нам предстоит расследовать убийства, в отделе убиств. Где нам предстоит раскрыть такие дела как:1. Помада цвета крови,2. Золотая бабочка,3. Смерть в шелковых чулках,4. Белая туфелька смерти,5. Убийство секретарши,6. Убийства на новолуние.После чего опять следует повышение и нас приглашают на слубу в отдел нравов, где нам предстоит раскрыть пять очень интересных дел:1. Чёрный Цезарь.2. Косяковое безумие.3. Подстава.4. Обнаженный город.5. Божественное предопределение.После чего происходит скандал, из-за которого нас отправляют служить в отдел поджогов.Но главный герой игры смог и там распутать главные преступления города. Которых было шесть очень запутанных преступлений:1. Газовщик.2. Прогулка по Елисейским полям.3. Спичечный домик.4. Вежливое приглашение.5. Николсон Электроплейтинг.6. Другая война.Игра очень интересная всем советую. Если вы любитель детективов. То вам обязательно надо в неё сыграть.