начальное развитие,ресурсы.

Привет читатель! ты,конечно,меня не знаешь,но сейчас я тебе расскажу об одной интересной игрушке как для твоего пк,так и для смартфона.Vikings:war of clans.грубо говоря,это стратегия жанра MMORTS. В викингах тебе нужно развивать свой город,изучать знания,а так же строить и улучшать здания.А,еще,если вдруг тебе нравятся сражения,то тебе сюда! В момент написания статьи в игре есть 7 тиров войск,а так же 6 классов войнов ( пехота,кавалерия,убийцы,шпионы,осадные и стрелки) как небольшой совет,я могу вам подсказать,что грузоподъёмность больше всего у осадных.Обучение войнов стоит ОСНОВНЫХ ресурсов,которых в игре 5:еда,серебро,дерево,камень и железо.Так же в игре есть донатная валюта(золото). НО можно сказать спасибо разработчикам за то,что золото можно добыть несколькими способами. Их 3. один я уже описывал-это донат.Второй способ получения золота- добыча в ресурсных локациях.это очень не прибыльно и долго. за час примерно 50-100 золота.Это слишком мало для высоких уровней,да и низких тоже.Самое выгодное- получение золота за события,но для этого нужно выполнять различные задания.Так же я упоминал о том,что есть основные ресурсы.их можно добыть с помощью нескольких способов:1)добыча в ресурсных локациях.Быстрее всего будет в логовах убер захватчиков и ресурсных локациях 6+ уровня.быстрее всего добывается еда,остальные ресурсы примерно одинаково2)квесты,которые обновляются каждые 6 часов.выполняете и получаете ресурсы!3) покупка ресурсов за золото.Всё просто и понятно4) добыча ресурсов в городе с помощью ферм,лесопилок,каменоломней,рудников и поместий!5) обмен между соклановцами с помощью рынка(на рынке имеется налог,который уменьшается по мере улучшения рынка)6)Донатные паки.опять же все ясно.в начальном развитии в армии нет ничего особенного.Главное следите за тем что бы армия не употребляла больше еды,чем вырабатывают ваши фермы(когда значок еды горит красным-армия нуждается в большем количестве пищи,чем производимое)Если у вас есть 1000 золота и 5.000.000 могущества поздравляю,вы можете основать клан!(5.000.000 не обязательно,но желательно,сейчас объясню почему.) Если ваш клан имеет 5.000.000 могущества,то он имеет возможность принимать участие в битве кланов. Вождь(глава) клана победителя получает 25.000.000 каждого основного ресурса.НЕ ЗОЛОТА.Игра подразумевает что вы будете развивать свой город,так что с самого начала вам желательно развивать все здания и знания,которые вам будут доступны.Соглашусь,это долго,но вам в помощь есть ускорения.Игра имеет очень много возможностей,веток развития и других разных перок,например герои,шаманы,асы,захватчики,духи и т.п, но это уже не входит в начальное развитие,поэтому,я закончу свою статью. Спасибо за чтение!