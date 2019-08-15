Bioshock - однозначный шедевр

Здравствуйте все, сегодня я расскажу вам о поистине великой игре - Bioshock, я опишу здесь только первую часть, а если статью пропустят - напишу про вторую. Я надеюсь вам понравилась статья и вы ее одобрите. Поехали.

Техническое описание.

Сделана игра на движке Vengeance Engine 2 и разработчиками и издателями стали 2K Games. Bioshock это игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и научной фантастики. Игра доступна для платформ Windows, Xbox 360, PS3, macOS и IOS. Вышла игра в 2007 году. Системные требования для игры:



Минимальные:

Операционная система: Windows XP (с Service Pack 2) или Windows Vista

Windows XP (с Service Pack 2) или Windows Vista Процессор: одноядерный Intel Pentium 4 2,4 ГГц

одноядерный Intel Pentium 4 2,4 ГГц Оперативная память: 1 ГБ

1 ГБ Видеокарта: совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 128 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA 6600 или лучше / ATI X1300 или лучше, кроме ATI X1550)

совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 128 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA 6600 или лучше / ATI X1300 или лучше, кроме ATI X1550) Звуковая карта: на 100% совместимая с Direct X 9.0c, 8 ГБ свободного места на жестком диске

Процессор: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Оперативная память: 2 ГБ

2 ГБ Видеокарта: DX 9 – совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 512 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA GeForce 7900 GT или лучше); DX 10 – NVIDIA GeForce 8600 или лучше

DX 9 – совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 512 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA GeForce 7900 GT или лучше); DX 10 – NVIDIA GeForce 8600 или лучше Звуковая карта: серии SoundBlaster(r) X-Fi(tm) (оптимизированная для работы со звуковыми картами, совместимыми с Creative Labs EAX ADVANCED HD 4.0 или EAX ADVANCED HD 5.0)

Рекомендуемые:

Игровой процесс.

Особого выбора в игре - нет, но не смотря на это игра имеет 2 концовки - положительная и отрицательная. Видов ресурсов в игре 2 - Адам (для изменения генов главного героя) и монеты (для покупки расходного материала). Видов оружий в игре 8 - Гаечный ключ, Револьвер, Пистолет-пулемет, Дробовик, Гранатомет, Химический распылитель, Арбалет, Фотосканер (большинство из них можно улучшить). Также в игре присутствуют плазмиды (супер способности).



Сюжет.

Эту часть статьи я оставил на потом чтобы избежать спойлеров. Итак, действие происходит в 1960 году, главного зовут Джек и он через Атлантический океан летит к своим родителям, но с самолетом что-то случается и он падает прямо возле загадочного маяка в маяке мы обнаруживаем батискаф и без задней мысли садимся в него. По ходу погружения нам объясняют, что мы погружаемся в город в котором каждый талантливый человек имеет возможность самовыражаться. После погружения мы оказываемся в комнате для новоприбывшых, с помощью рации улавливаем разговор двух загадочных мужчин и видим перед собой, как женщина-мутант убивает какого-то мужчину и пытается вскрыть батискаф, но получает разряд разряд электричеством. и в этот момент с нами связывается один из говорящих - Атлас и вежливо просит нас взять рацию и выйти. Далее продвигаясь по локации Джек видит странный сосуд наполненный красной жидкостью и вколов её себе вырубаемся и просыпаемся от того, что нас пытаются опустошить мутанты, но услышав приближение "большого папочки" убегают. Далее отправляемся кромсать мутантов и спасать семью Атласа. На одном из уровней перед нами откроется картина, как мутант ищущий адом мутант нападает на маленькую девочку, но её спасает какая-то женщина и дает главному герою выбор - убить девочку и получить много адома или спасти её и получить меньше адома , в зависимости от выбора вы получите разные концовки. Выбираем и направляемся дальше. Дойдя до батисферы в которой находится семья Атласа мы впускаем его в комнату с батисферой но главгад Эндрю Раян подрывает всю семью Атласа, посочувствовав его потере бежим в парк Аркадию чтобы убить Раяна. По ходу дела мы узнаем, что у Раяна есть сын, которй стал причиной его вражды с мафиозником Фонтейном. А добравшись до него узнаем, что Раян - наш отец (как непредсказуемо), а также выесняем то, что память Джека была ненастоящей, ему всего четыре года и его разум можно контролировать с помощью фразы "будь добр" чем и пользовался Атлас (Фонтейн). И после этого Атлас дает приказ убить Раяна и отключить активированное самоуничтожение города, далее Атлас пытается избавится от Джека, но если вы спасали сестричек, то вы - молодец и они помогут вам сбежать, далее идем и убиваем ещё пачки мутантов, избавляемся от контроля и убиваем Фонтейна. После чего поднимаемся на поверхность со спасенными девочками и умираем в возрасте примерно 10 лет в окружении повзрослевших сестричек.

Как вы видите сюжет здесь действительно хороший как и сама игра. Статья получилась скорее пересказом сюжета, но надеюсь вы ообрите её. Всем удачи и пока.