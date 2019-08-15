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Bioshock - однозначный шедевр

DeleyCard avatar

DeleyCard

August 15, 2019 at 09:06 PM

Здравствуйте все, сегодня я расскажу вам о поистине великой игре - Bioshock, я опишу здесь только первую часть, а если статью пропустят - напишу про вторую. Я надеюсь вам понравилась статья и вы ее одобрите. Поехали.


Техническое описание.
Сделана игра на движке Vengeance Engine 2 и разработчиками и издателями стали 2K Games. Bioshock это игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и научной фантастики. Игра доступна для платформ Windows, Xbox 360, PS3, macOS и IOS. Вышла игра в 2007 году. Системные требования для игры:

Минимальные:

  • Операционная система: Windows XP (с Service Pack 2) или Windows Vista
  • Процессор: одноядерный Intel Pentium 4 2,4 ГГц
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • Видеокарта: совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 128 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA 6600 или лучше / ATI X1300 или лучше, кроме ATI X1550)
  • Звуковая карта: на 100% совместимая с Direct X 9.0c, 8 ГБ свободного места на жестком диске
Рекомендуемые:
  • Процессор: Intel Core 2 Duo
  • Оперативная память: 2 ГБ
  • Видеокарта: DX 9 – совместимая с Direct X 9.0c с объемом памяти 512 МБ и пиксельными шейдерами версии 3.0 (NVIDIA GeForce 7900 GT или лучше); DX 10 – NVIDIA GeForce 8600 или лучше
  • Звуковая карта: серии SoundBlaster(r) X-Fi(tm) (оптимизированная для работы со звуковыми картами, совместимыми с Creative Labs EAX ADVANCED HD 4.0 или EAX ADVANCED HD 5.0)

Игровой процесс. 
Особого выбора в игре - нет, но не смотря на это игра имеет 2 концовки - положительная и отрицательная. Видов ресурсов в игре 2 - Адам (для изменения генов главного героя) и монеты (для покупки расходного материала). Видов оружий в игре 8 - Гаечный ключ, Револьвер, Пистолет-пулемет, Дробовик, Гранатомет, Химический распылитель, Арбалет, Фотосканер (большинство из них можно улучшить). Также в игре присутствуют плазмиды (супер способности).

Сюжет. 
Эту часть статьи я оставил на потом чтобы избежать спойлеров. Итак, действие происходит в 1960 году, главного зовут Джек и он через Атлантический океан летит к своим родителям, но с самолетом что-то случается и он падает прямо возле загадочного маяка в маяке мы обнаруживаем батискаф и без задней мысли садимся в него. По ходу погружения нам объясняют, что мы погружаемся в город в котором каждый талантливый человек имеет возможность самовыражаться. После погружения мы оказываемся в комнате для новоприбывшых, с помощью рации улавливаем разговор двух загадочных мужчин и видим перед собой, как женщина-мутант убивает какого-то мужчину и пытается вскрыть батискаф, но получает разряд разряд электричеством. и в этот момент с нами связывается один из говорящих - Атлас и вежливо просит нас взять рацию и выйти. Далее продвигаясь по локации Джек видит странный сосуд наполненный красной жидкостью и вколов её себе вырубаемся и просыпаемся от того, что нас пытаются опустошить мутанты, но услышав приближение "большого папочки" убегают. Далее отправляемся кромсать мутантов и спасать семью Атласа. На одном из уровней перед нами откроется картина, как мутант ищущий адом мутант нападает на маленькую девочку, но её спасает какая-то женщина и дает главному герою выбор - убить девочку и получить много адома или спасти её и получить меньше адома , в зависимости от выбора вы получите разные концовки. Выбираем и направляемся дальше. Дойдя до батисферы в которой находится семья Атласа мы впускаем его в комнату с батисферой но главгад Эндрю Раян подрывает всю семью Атласа, посочувствовав его потере бежим в парк Аркадию чтобы убить Раяна. По ходу дела мы узнаем, что у Раяна есть сын, которй стал причиной его вражды с мафиозником Фонтейном. А добравшись до него узнаем, что Раян - наш отец (как непредсказуемо), а также выесняем то, что память Джека была ненастоящей, ему всего четыре года и его разум можно контролировать с помощью фразы "будь добр" чем и пользовался Атлас (Фонтейн). И после этого Атлас дает приказ убить Раяна и отключить активированное самоуничтожение города, далее Атлас пытается избавится от Джека, но если вы спасали сестричек, то вы - молодец и они помогут вам сбежать, далее идем и убиваем ещё пачки мутантов, избавляемся от контроля и убиваем Фонтейна. После чего поднимаемся на поверхность со спасенными девочками и умираем в возрасте примерно 10 лет в окружении повзрослевших сестричек.
Как вы видите сюжет здесь действительно хороший как и сама игра. Статья получилась скорее пересказом сюжета, но надеюсь вы ообрите её. Всем удачи и пока.

 
smoji avatar

smoji

August 15, 2019 at 09:09 PM

первая часть мне зашла ни так как 2,слишком однообразна и скучна,по моему мнению 2 часть лучше)))Но у каждого человека разные вкусы
Volnov1313 avatar

Volnov1313

August 15, 2019 at 09:25 PM

Последняя часть уже по мне потеряла часть атмосферы, хоть все еще сильна сюжетом.
Vendal avatar

Vendal

August 15, 2019 at 11:48 PM

Игра очень понравилась
hecatonquiro avatar

hecatonquiro

August 16, 2019 at 12:24 AM

В свое время это была, пожалуй, одна из лучших игр
spamer4437 avatar

spamer4437

August 16, 2019 at 12:15 PM

Кто ж спорит?
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 17, 2019 at 01:35 PM

В своё время систем шок отжигал,а не это
smoji avatar

smoji

August 17, 2019 at 02:09 PM

да однозначно игра прекрасная

asdadasdad avatar

asdadasdad

August 17, 2019 at 03:43 PM

К сожалению не играл в серию этих игр. Надеюсь, что это время настанет, а игра явно шедевр
mehanik avatar

mehanik

August 23, 2019 at 02:10 AM

Первая часть - шедевр бесспорно, вторая достойное продолжение, фанаты и я в том числе оценили. Третья, имхо, спикулирование на имени серии.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

August 30, 2019 at 06:02 PM

Шедевр! Даже не обсуждается! Бесчисленное количество раз проходил, и еще перепройду!
wit465 avatar

wit465

August 30, 2019 at 10:49 PM

интересно играть
RusRick avatar

RusRick

August 30, 2019 at 11:48 PM

игра просто классная
Dreiksikk avatar

Dreiksikk

August 30, 2019 at 11:57 PM

Пиздец отличнаааяяяяя игрулька
kykareky11 avatar

kykareky11

August 31, 2019 at 12:26 AM

Супер игра
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