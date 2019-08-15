Курс по выполнению заданий

Задания сложные и долгие? А вот и нет)

Задания актуальные на момент написания статьи

Всем привет! В этой статье я расскажу Вам - как быстро выполнить все три задания это просто.

И первым необходимым делом для одобрения заданий является подтверждение почты (e-mail).

Нажимаем на правом верхнем углу на свой "никнейм", затем "мой профиль", а там "подтверждение e-mail", далее почта и тд.

Проходите обучение и т.д. и так переходим к первому заданию

Первое задание.

"Выиграть 5 битв в течении дня"

Вот тут загвоздка в том что не написано это должны быть битвы против людей или же нападения на монстров. Но нападения на людей у меня засчитали за 10 мин.

Так нам желательно необходимо 50-100 юнитов войск желательно всех по чуть-чуть.

Войска есть теперь выходим на "Карту мира" и ищем здесь нашу жертву. Необходимо найти 1лвла замок.

Вот и жертва.

Следующий шаг. который очень облегчает выполнения задание это перемещение замка. Нажимаем на квадратик рядом с врагом и используем предмет "Перемещение" или "Перемещение новичка"

И нападаем 5 раз. Затем отправляем скрин "Почты(Р)" в с графой "Отчеты" там должно быть 5 писем о нападении. Вот и 1 задание.



Второе задание.

Тут нас просят "Построить 4 шахты", но в игре нет шах. Так это просто трудности перевода. Нас просят отправить 4 построенных "Рудников". Желательно построить их близко друг к другу чтоб было нагляднее. Вот и конец 2 задания.

Третье задание.

Тут нас просят "Выиграть 5 ПВП-битв". Так получилось что это повтор 1го задания.

Очищаете почту. Опять нападете на нашу бедную жертву 5 раз, такой же скрин и вуаля.

На все уходит минут 10(не беря в расчет время одобрения). Замка хватает лвл-а 2го.

Всем удачи. И не попадайте на охотников на ведьм.!