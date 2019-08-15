Курс по выполнению заданий

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zein_medjidov
August 15, 2019 at 09:03 PM
Задания сложные и долгие? А вот и нет)
Задания актуальные на момент написания статьи
Всем привет! В этой статье я расскажу Вам - как быстро выполнить все три задания это просто.
И первым необходимым делом для одобрения заданий является подтверждение почты (e-mail).
Нажимаем на правом верхнем углу на свой "никнейм", затем "мой профиль", а там "подтверждение e-mail", далее почта и тд.
Проходите обучение и т.д. и так переходим к первому заданию
Первое задание.
"Выиграть 5 битв в течении дня"
Вот тут загвоздка в том что не написано это должны быть битвы против людей или же нападения на монстров. Но нападения на людей у меня засчитали за 10 мин.
Так нам желательно необходимо 50-100 юнитов войск желательно всех по чуть-чуть.
Войска есть теперь выходим на "Карту мира" и ищем здесь нашу жертву. Необходимо найти 1лвла замок.
Вот и жертва.
Следующий шаг. который очень облегчает выполнения задание это перемещение замка. Нажимаем на квадратик рядом с врагом и используем предмет "Перемещение" или "Перемещение новичка"
И нападаем 5 раз. Затем отправляем скрин "Почты(Р)" в с графой "Отчеты" там должно быть 5 писем о нападении. Вот и 1 задание.
Второе задание.
Тут нас просят "Построить 4 шахты", но в игре нет шах. Так это просто трудности перевода. Нас просят отправить 4 построенных "Рудников". Желательно построить их близко друг к другу чтоб было нагляднее. Вот и конец 2 задания.
Третье задание.
Тут нас просят "Выиграть 5 ПВП-битв". Так получилось что это повтор 1го задания.
Очищаете почту. Опять нападете на нашу бедную жертву 5 раз, такой же скрин и вуаля.
На все уходит минут 10(не беря в расчет время одобрения). Замка хватает лвл-а 2го.
Всем удачи. И не попадайте на охотников на ведьм.!
Anastacia69
August 16, 2019 at 02:27 AM
XxGROGIxX
August 16, 2019 at 09:15 AM
spamer4437
August 16, 2019 at 12:16 PM
BeamerBoy73
August 16, 2019 at 01:29 PM
BeamerBoy73
August 16, 2019 at 01:29 PM
_16058
August 16, 2019 at 01:35 PM
deshbylight
August 16, 2019 at 02:03 PM
eugohypgo80
August 16, 2019 at 06:23 PM
eugohypgo80
August 16, 2019 at 06:24 PM
AlexeyL
August 17, 2019 at 09:44 AM
wit465
August 17, 2019 at 11:25 PM
AlexeyL
August 18, 2019 at 09:52 AM
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