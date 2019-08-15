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Курс по выполнению заданий

zein_medjidov avatar

zein_medjidov

August 15, 2019 at 09:03 PM

Задания сложные и долгие? А вот и нет)

Задания актуальные на момент написания статьи 


Всем привет! В этой статье я расскажу Вам - как быстро выполнить все три задания это просто.

И первым необходимым делом для одобрения заданий является подтверждение почты (e-mail).

Нажимаем на правом верхнем углу на свой "никнейм", затем "мой профиль", а там "подтверждение e-mail", далее почта и тд.

4hYXBUy7inxneuouDneZ7mltraRjSi.jpg WgdzmD7dmtrWgwIHOETfe2MdNlcLz5.jpg

Проходите обучение и т.д. и так переходим к первому заданию

Первое задание.

"Выиграть 5 битв в течении дня"

Вот тут загвоздка в том что не написано это должны быть битвы против людей или же нападения на монстров. Но нападения на людей у меня засчитали за 10 мин.

Так нам желательно необходимо 50-100 юнитов войск желательно всех по чуть-чуть. 

Войска есть теперь выходим на "Карту мира" и ищем здесь нашу жертву. Необходимо найти 1лвла замок.

H6cliE60EIgvNFkqiNKgZejU6Zzprr.jpg

 Вот и жертва.

Следующий шаг. который очень облегчает выполнения задание это перемещение замка. Нажимаем на квадратик рядом с врагом и используем предмет  "Перемещение" или "Перемещение новичка" 

AUO3xVIEs1LYjrW7L5rQSgTifdpJjZ.jpg

И нападаем 5 раз. Затем отправляем скрин "Почты(Р)" в с графой "Отчеты" там должно быть 5 писем о нападении. Вот и 1 задание.
                                                                                                                                                                                                                                                 

Второе задание.

Тут нас просят "Построить 4 шахты", но в игре нет шах. Так это просто трудности перевода. Нас просят отправить 4 построенных "Рудников". Желательно построить их близко друг к другу чтоб было нагляднее. Вот и конец 2 задания.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Третье задание.

Тут нас просят "Выиграть 5 ПВП-битв". Так получилось что это повтор 1го задания.

Очищаете почту. Опять нападете на нашу бедную жертву 5 раз, такой же скрин и вуаля.   

                                                                                                                                                                                                                                                 

 На все уходит минут 10(не беря в расчет время одобрения). Замка хватает лвл-а 2го.

Всем удачи. И не попадайте на охотников на ведьм.!

Anastacia69 avatar

Anastacia69

August 16, 2019 at 02:27 AM

Полезная публикация:upside_down: Мне было полезно уяснить подобные нюансы
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 16, 2019 at 09:15 AM

Спасибо за статью
spamer4437 avatar

spamer4437

August 16, 2019 at 12:16 PM

Спасибо и на том.
BeamerBoy73 avatar

BeamerBoy73

August 16, 2019 at 01:29 PM

кто рик ва дик?
BeamerBoy73 avatar

BeamerBoy73

August 16, 2019 at 01:29 PM

скажите мне?
_16058 avatar

_16058

August 16, 2019 at 01:35 PM

Спасиба и на том
deshbylight avatar

deshbylight

August 16, 2019 at 02:03 PM

спасибо за инфу
eugohypgo80 avatar

eugohypgo80

August 16, 2019 at 06:23 PM

инфа очень хорошая
eugohypgo80 avatar

eugohypgo80

August 16, 2019 at 06:24 PM

спосибо
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 17, 2019 at 09:44 AM

Благодарю. Очень полезно.
wit465 avatar

wit465

August 17, 2019 at 11:25 PM

чото не понял где эти задания?
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 18, 2019 at 09:52 AM

В телефоне помоему.
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