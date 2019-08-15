Проблемы игры Warframe

Warframe - это действительно отличная игра, которая может затянуть на годы, но к сожалению некоторые проблемы частично или полностью отбивают желание играть. О них я и рассказал в этой статье.

Приветствую всех любителей пофармить, в этой статье я расскажу о том что может оттолкнуть вас от игры Warframe.Прежде чем ругать игру я расскажу о том, что она из себя представляет. Warframe это кооперативный ролевой шутер от 3 лица разработанный студией Digital Extremes известной по Unreal Tournament и Darkness 2 и распространяющийся по условно бесплатной системе. Но я думаю что вы и так знакомы с ним. Теперь перейдем к его проблемам.1. Начнем с лайтового - это сбалансированность оружия, предметов и миссий. скорее всего, когда вас только пустили в этот "открытый мир" вы подумали: "Как же много миссий и оружия, для того чтобы понять, что мне использовать потребуется не один год!" - Но дело в том, что нужных оружий от силы 10, остальное - мусор нужный для того чтобы прокачивать ранг. Похожая ситуация с миссиями, большинство нужно только для растягивания игрового процесса. Также сюда можно отнести несбалансированность обновлений, то есть разработчики выпускают крупные обновления примерно раз в пол года, я считаю, что намного логичнее было бы разделять их на несколько небольших, но наши канадские друзья видимо считают иначе и частично из-за этого рождается следующая проблема.2. Отсутствие эндгейм контента. Ну допустим ты закрыл глаза на то, что баланс - не самая сильная сторона игры и через слезы и боль и прокачал всё, что можно и нельзя, но что дальше? Для некоторых - это не проблема и они находят чем заняться (например помощь новичкам или торговля) но большинство просто ждут следующего обновления. Остается пожелать им удачи и перейти к следующему пункту.3. Донат влияющий на баланс. Фактически сильного влияния на баланс игры донат не оказывает, ведь в игре почти полностью отсутствует PvP (об этом позже). Но иногда, смотря на донатера который покупает у вас новое оружие или варфрейма желание играть пропадает. Также хочется отметить, что найти хорошо прокачанного игрока не донатившего в игру крайне сложно, благо цены на небольшие донаты вполне приемлемые.4. Техническая сторона. По моему мнению это - самая большая проблема игры. Сюда можно отнести баги, слабые сервера, баны по нелепым причинам и PvP, но обо всем по порядку. Баги - в основном не особо мешают (иногда это даже забавно), но когда час бегаешь по карте и застреваешь под лестницей есть желание с прогиба нажать Alt F4. Слабые сервера: это иногда действительно бесит например, когда хост выходит из миссии шанс соединиться со своей пати крайне мал. Баны: иногда бан можно получить продав предмет, ну или вообще просто так. Так происходит отчасти из за того, что все аккаунты принадлежат разработчикам и они имеют полное право делать все, что захотят. PvP: это можно отнести к багам, но реализовано это просто ужасно, ужасный баланс, ужасные награды, ужасно все и лучше разрабам не позориться и просто убрать его из игры.Это все наиболее заметные косяки, надеюсь статьтя вам понравилась. Всем хорошей игры и пока.