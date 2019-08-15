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Проблемы игры Warframe

DeleyCard avatar

DeleyCard

August 15, 2019 at 08:24 PM

Warframe - это действительно отличная игра, которая может затянуть на годы, но к сожалению некоторые проблемы частично или полностью отбивают желание играть. О них я и рассказал в этой статье.



Приветствую всех любителей пофармить, в этой статье я расскажу о том что может оттолкнуть вас от игры Warframe.
Прежде чем ругать игру я расскажу о том, что она из себя представляет. Warframe это кооперативный ролевой шутер от 3 лица разработанный студией Digital Extremes известной по Unreal Tournament и Darkness 2 и распространяющийся по условно бесплатной системе. Но я думаю что вы и так знакомы с ним. Теперь перейдем к его проблемам.

 1. Начнем с лайтового - это сбалансированность оружия, предметов и миссий. скорее всего, когда вас только пустили в этот "открытый мир" вы подумали: "Как же много миссий и оружия, для того чтобы понять, что мне использовать потребуется не один год!" - Но дело в том, что нужных оружий от силы 10, остальное - мусор нужный для того чтобы прокачивать ранг. Похожая ситуация с миссиями, большинство нужно только для растягивания игрового процесса. Также сюда можно отнести несбалансированность обновлений, то есть разработчики выпускают крупные обновления примерно раз в пол года, я считаю, что намного логичнее было бы разделять их на несколько небольших, но наши канадские друзья видимо считают иначе и частично из-за этого рождается следующая проблема.
2. Отсутствие эндгейм контента. Ну допустим ты закрыл глаза на то, что баланс - не самая сильная сторона игры и через слезы и боль и прокачал всё, что можно и нельзя, но что дальше? Для некоторых - это не проблема и они находят чем заняться (например помощь новичкам или торговля) но большинство просто ждут следующего обновления. Остается пожелать им удачи и перейти к следующему пункту.
3. Донат влияющий на баланс. Фактически сильного влияния на баланс игры донат не оказывает, ведь в игре почти полностью отсутствует PvP (об этом позже). Но иногда, смотря на донатера который покупает у вас новое оружие или варфрейма желание играть пропадает. Также хочется отметить, что найти хорошо прокачанного игрока не донатившего в игру крайне сложно, благо цены на небольшие донаты вполне приемлемые. 
4. Техническая сторона. По моему мнению это - самая большая проблема игры. Сюда можно отнести баги, слабые сервера, баны по нелепым причинам и PvP, но обо всем по порядку. Баги - в основном не особо мешают (иногда это даже забавно), но когда час бегаешь по карте и застреваешь под лестницей есть желание с прогиба нажать Alt F4. Слабые сервера: это иногда действительно бесит например, когда хост выходит из миссии шанс соединиться со своей пати крайне мал. Баны: иногда бан можно получить продав предмет, ну или вообще просто так. Так происходит отчасти из за того, что все аккаунты принадлежат разработчикам и они имеют полное право делать все, что захотят. PvP: это можно отнести к багам, но реализовано это просто ужасно, ужасный баланс, ужасные награды, ужасно все и лучше разрабам не позориться и просто убрать его из игры.

Это все наиболее заметные косяки, надеюсь статьтя вам понравилась. Всем хорошей игры и пока. 
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 15, 2019 at 09:03 PM

Спасибо за информацию. Пробовал играть и не стал. Думаю, что и дальше не буду.
Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 15, 2019 at 09:16 PM

Прикольно. Спасибо за статью
DroArt avatar

DroArt

August 18, 2019 at 01:55 AM

вапывыарцыкегчпары
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 18, 2019 at 09:50 AM

Благодарю за статью.Спасибо.
spamer4437 avatar

spamer4437

August 18, 2019 at 11:48 AM

Не самые страшные недостатки.
D1d37 avatar

D1d37

August 18, 2019 at 12:52 PM

Спосибо
_29389 avatar

_29389

August 18, 2019 at 01:54 PM

Спасибі
_29389 avatar

_29389

August 18, 2019 at 01:55 PM

Немає багато недостатків
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 18, 2019 at 03:42 PM

Информативно
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