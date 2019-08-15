TvoyVlas

Ждёте, пока 1 цвет не повторится раза 4 минимум и как только он перестанет повторяться, и выпадет противоположный цвет, начинайте ставить его на 100, если не угадали ставьте 200, если опять не угадали ставьте 500, но если угадали, начинайте схему заново и таким образом при 3-х разных ставках ты потратьшь 900, но выиграешь 1000, по этой тактике оч большой шанс окупиться, т.к почти нет шанса что например 5 раз выпадет зелёный, потом 1 раз белый и опять раз 6 зелёный, потому что даже если рандом начнёт повторять опять цвет, то врядли начнёт тот же. Схема не 100%, но шансов на много больше, чем просто на рандом. Если конечно это реально рандомные цифры.