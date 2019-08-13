BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem554
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem221
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem133
hanfred
hanfred
Gem231
Wendel Sales
Wendel Sales
Gem73
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem45
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem3,528
Leandro Rete
Leandro Rete
Gem231
Garrigues Olivier
Garrigues Olivier
Gem560
Nick
Nick
Gem4
retiro7968
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Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem711
colors Felicez
colors Felicez
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jackelineoliveira167
jackelineoliveira167
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Даниил
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Gem28
Иван Иванов
Иван Иванов
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hala sy
hala sy
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Steven Matheus
Gem28
Rain

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Какую игру вы любите

AllCapone2005 avatar

AllCapone2005

August 13, 2019 at 02:58 AM

AllCapone2005
Ridik2008a avatar

Ridik2008a

August 13, 2019 at 06:46 AM

РОБЛОКС

seregashapovalov2342 avatar

seregashapovalov2342

August 13, 2019 at 07:36 AM

РОБЛОКС
BlitzerHyper avatar

BlitzerHyper

August 13, 2019 at 03:28 PM

Cs go u Sniper elite 4
Untropeingkilll avatar

Untropeingkilll

August 14, 2019 at 03:10 AM

The Legend of Arthei – ARPG от третьего лица, вдохновленная сериями The Witcher, The Legend of Zelda и, с недавних пор, игрой Horizon Zero Down. По большей части, игра ориентирована на сюжет (в индустрию я пришел из мира литературы) и основные мантры, которые я буду петь каждый раз, говоря об особенностях игры, это – «проработанные диалоги и диалоговая система», «нелинейность повествования» и «захватывающие истории».
Untropeingkilll avatar

Untropeingkilll

August 14, 2019 at 03:11 AM

Жду, когда FIFA станет игрой-сервисом. Ну правда, этот ежегодный конвейер — безумие. Каждую осень людям продают одну и ту же игру, которая даже не всегда становится лучше. Так, составы меняются.
Untropeingkilll avatar

Untropeingkilll

August 14, 2019 at 03:11 AM

Это давно должна быть одна игра — без цифр в названии, просто FIFA. С ежегодными обновлениями составов. Добавлять новые режимы и улучшать физику и графику тоже можно апдейтами. Все в индустрии это давно освоили.
Untropeingkilll avatar

Untropeingkilll

August 14, 2019 at 03:13 AM

Сюжет игры таков: появляемся на какой-то базе, везде какие-то монстры. Надо искать оружие и убивать их (у них кровь зелёная). Далее персонаж заходит в лабораторию где много комнат и там также надо искать оружие и припасы. Везде эти рептилоиды, гумманоиды. Когда их убиваешь можешь пройти дальше. Прошу, помогите вспомнить название этой игры. Игра 2D, думаю вышла в 90-х - начале 2000
alex_alex12 avatar

alex_alex12

August 14, 2019 at 03:12 PM

Shadow of the Tomb Raider
Messir avatar

Messir

August 14, 2019 at 05:07 PM

Первый комп. Первая игра. Первая мафия ван лав))
Lyoga avatar

Lyoga

August 14, 2019 at 05:39 PM

Хочу в Метро Эксодус поиграть.
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