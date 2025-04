Какую игру вы любите

Untropeingkilll

The Legend of Arthei – ARPG от третьего лица, вдохновленная сериями The Witcher, The Legend of Zelda и, с недавних пор, игрой Horizon Zero Down. По большей части, игра ориентирована на сюжет (в индустрию я пришел из мира литературы) и основные мантры, которые я буду петь каждый раз, говоря об особенностях игры, это – «проработанные диалоги и диалоговая система», «нелинейность повествования» и «захватывающие истории».