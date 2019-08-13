Какую игру вы любите

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seregashapovalov2342 РОБЛОКС

BlitzerHyper Cs go u Sniper elite 4

Untropeingkilll The Legend of Arthei – ARPG от третьего лица, вдохновленная сериями The Witcher, The Legend of Zelda и, с недавних пор, игрой Horizon Zero Down. По большей части, игра ориентирована на сюжет (в индустрию я пришел из мира литературы) и основные мантры, которые я буду петь каждый раз, говоря об особенностях игры, это – «проработанные диалоги и диалоговая система», «нелинейность повествования» и «захватывающие истории».

Untropeingkilll Жду, когда FIFA станет игрой-сервисом. Ну правда, этот ежегодный конвейер — безумие. Каждую осень людям продают одну и ту же игру, которая даже не всегда становится лучше. Так, составы меняются.

Untropeingkilll Это давно должна быть одна игра — без цифр в названии, просто FIFA. С ежегодными обновлениями составов. Добавлять новые режимы и улучшать физику и графику тоже можно апдейтами. Все в индустрии это давно освоили.

Untropeingkilll Сюжет игры таков: появляемся на какой-то базе, везде какие-то монстры. Надо искать оружие и убивать их (у них кровь зелёная). Далее персонаж заходит в лабораторию где много комнат и там также надо искать оружие и припасы. Везде эти рептилоиды, гумманоиды. Когда их убиваешь можешь пройти дальше. Прошу, помогите вспомнить название этой игры. Игра 2D, думаю вышла в 90-х - начале 2000

alex_alex12 Shadow of the Tomb Raider

Messir Первый комп. Первая игра. Первая мафия ван лав))