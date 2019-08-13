Rain

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Умеете ли вы писать статьи и какие ваши любимые авторы?

Pahtar047 avatar

Pahtar047

August 13, 2019 at 02:27 AM

Поделитесь своим мнением и знаниями, мне интересно будет почитать

mehanik avatar

mehanik

August 13, 2019 at 01:27 PM

Что бы написать статью нужно перечитать много примеров и самому что-то, да знать. Конечно же нужно досконально изучить объэкт повествования. А уже писать статью от души, с желанием донести читателям какуе-то инфрмацию, а не ради КД.
Я считаю что большинство людей пишет статьи до того момента как им нужны КД, после достижения необходимого значения бросают это дело.
Любимых авторов много: miniprodavec, galax1t, APPEH, denmuzikant96 (хотя не согласен с его "топами"), chek170, farhod_ortiqboyev и многие другие (искать всех затруднительно). Безусловно мне нравиться и Ваше творчество, Pahtar047.
Есть люди которые делают всего 1-2 статьи и очень хорошие, достоный статьи, но на этом их творческий вклад заканчивается. Поэтому я стараюсь читать все статьи, а не орентироваться на любимых авторов. Просто статьи проверенных людей идут в большем приоритете к прочтению чем другие.

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