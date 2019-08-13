Что бы написать статью нужно перечитать много примеров и самому что-то, да знать. Конечно же нужно досконально изучить объэкт повествования. А уже писать статью от души, с желанием донести читателям какуе-то инфрмацию, а не ради КД.

Я считаю что большинство людей пишет статьи до того момента как им нужны КД, после достижения необходимого значения бросают это дело.

Любимых авторов много: miniprodavec, galax1t, APPEH, denmuzikant96 (хотя не согласен с его "топами"), chek170, farhod_ortiqboyev и многие другие (искать всех затруднительно). Безусловно мне нравиться и Ваше творчество, Pahtar047.

Есть люди которые делают всего 1-2 статьи и очень хорошие, достоный статьи, но на этом их творческий вклад заканчивается. Поэтому я стараюсь читать все статьи, а не орентироваться на любимых авторов. Просто статьи проверенных людей идут в большем приоритете к прочтению чем другие.