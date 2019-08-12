Bombshell как она есть

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Egzegeza
August 12, 2019 at 05:56 PM
Предлагаю Вам ознакомиться с обзором на игру Bombshell, за авторством моей скромной персоны.
Обычно когда мы погружаемся в РПГ, мы стараемся исследовать как можно больше локаций, но Bombshell напрочь отбивает это желание пустыми NPC и бесполезными квестами. Однообразные задания, наподобие “принеси данные/найди пропавших солдат/собери 3 цветка”...вам всё ещё интересно? А как вам то, что на пробег некоторых уровней от точки А до точки Б, вы потратите 10 минут своей жизни, а чтобы сдать квест вам надо вернуться к кветодателю за наградой?
Что делает ценным прохождения одних и тех же локаций в разного рода РПГ? Правильно! Разнообразный редкий лут, ценные награды. В Bombshell самое большое, что вы найдете опыт и кредиты в качестве награды за утомительное повторение маршрута ради очередного квеста. Оружие, сопровождающее вас в этом действии, не более чем красивые названия. Loverboy (Любовник) обычный револьвер, а Ion Maiden (Ионновая Дева) - плазменная винтовка. Ах да, еще игра не переведена на русский язык.
После получения некоторого количества и повышения уровня главной героини, вам станет доступна возможность разблокировать один из стилей альтернативного огня для каждой из пушек. Так, например, Ионная Дева становится рельсовой пушкой или осколочной, с возможностью рикошета снарядов (для более простого прохождения рекомендую сразу же взять и прокачивать рельсу). Хочется сказать разработчикам спасибо хотя бы здесь, что дали хоть какой-то выбор.
Вместе со сбором вашего арсенала, вы также повстречаете и местных боссов. Мутант-сороконожка или два ледяных великана, какая разница, если все решается путем сбивания жирной полоски ХП. Никаких специальных тактик. Просто бегай от атак и стреляй. Тут, кстати, не обошлось без неприятного бага сразу же на первом боссе. Сороконожка не оставит вам почти никаких шансов в честном бою, так как кислота заливает всё поле, от чего вы почти мгновенно теряете все здоровье и щиты. Но если встать в специальном месте левого верхнего угла арены, то до вас не достанут почти никакие атаки монстра.
Чувство юмора в игре на любителя и диалоги это часто подчеркивают, но вам станет особенно смешно когда ваш герой не захочет подбирать кристалл для двери или враги станут бессмертными по какой-то невероятной причине. А ещё в игре нельзя открыть все достижения в Steam, по крайней мере 3-ое из них глючные.
Эта игра не стоит своего времени и денег. Запуск новой франшизы с новым героем не прошел гладко для 3DRealms, но как показывает новый экшен Ion Fury, не все еще потеряно.
На этом обзор сей игры окончен. Спасибо пользователям Gamehag за внимание!
AlexeyL
August 12, 2019 at 07:49 PM
AlexeyL
August 12, 2019 at 07:50 PM
hecatonquiro
August 13, 2019 at 11:22 AM
Egzegeza
August 13, 2019 at 09:50 PM
XxGROGIxX
August 15, 2019 at 01:00 PM
AlexeyL
August 15, 2019 at 06:08 PM
_30626
August 15, 2019 at 06:45 PM
_30626
August 15, 2019 at 06:48 PM
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