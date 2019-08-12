Bombshell как она есть

Предлагаю Вам ознакомиться с обзором на игру Bombshell, за авторством моей скромной персоны.

Так получилось, что Bombshell это игра с ворохом идей и она, увы ими просто-напросто перегружена. Поначалу нашему взору открываются уровни, схожие по масштабам с какими-либо уровнями масштабной RPG, а-ля Diablo. И они пустынны. Единственные их обитатели — пришельцы, представляющие некое подобие угрозы для нашего героя. Игра подчиняется единственной формуле “наведи-стреляй-уворачивайся”, но делает это настолько скучно, что начинаешь засыпать от примитивного двухкнопочного процесса.



Оружие также представлено самым банальным списком: дробовик, ракетная установка, пулемёт. Некоторое разнообразие открывается с прокачкой, до которой еще нужно доползти преодолевая желание выключить игру. Добавляет пресности и Шелли “Bombshell” Харрисон, главная героиня этой игры, что раскрывается как личность на протяжении всей истории хуже, чем встроенный вместо ее руки протез. Казалось бы, куда дальше, но недостатки на этом не заканчиваются.





Ваши самые главные враги в Bombshell на пути к финалу будут многочисленные баги и обилие квестов в духе “подай-принеси”. Основной сюжет прост и повествует о злом учёном Хаскел, что лишил нашу Шелли руки и ее отряда в ходе предыдущего задания. И вот спустя некоторое время, доктор Хаскел объявился вновь и похитил дочь американского президента. Это пролог, и как только он закончится вы обнаружите себя на враждебной планете, где вооруженные силы США и Шелли во главе освободительной операции идут по следу коварного доктора, чтобы раз и навсегда покончить с ним и его зловещими планами.





Следу всем заветам экшен-рпг, разработчики по дороге собирают еще и все проблемы этого жанра. Давайте перейдем к частностям. У нас есть три планеты, на которых мы, в погоне за доктором, будем устраивать отстрел местной флоры и фауны, прислужников Хескела. Первый мир - горячее пекло с монстрами, кровь и слюна которых едкая кислота. Второй - покрыт льдом и населен рыцарями-скелетами. Третий же мир - одна большая планета-завод по производству “разнообразных” биомеханических солдат, родной дом доктора. Меняются лишь декорации. Суть остается той же. Если раньше жуки вас отравляли, теперь они вас замораживают, также постепенно отнимая здоровье. Вместо глыб льда, что преграждают вам путь, возникают запертые металлические двери.

Обычно когда мы погружаемся в РПГ, мы стараемся исследовать как можно больше локаций, но Bombshell напрочь отбивает это желание пустыми NPC и бесполезными квестами. Однообразные задания, наподобие “принеси данные/найди пропавших солдат/собери 3 цветка”...вам всё ещё интересно? А как вам то, что на пробег некоторых уровней от точки А до точки Б, вы потратите 10 минут своей жизни, а чтобы сдать квест вам надо вернуться к кветодателю за наградой?

Что делает ценным прохождения одних и тех же локаций в разного рода РПГ? Правильно! Разнообразный редкий лут, ценные награды. В Bombshell самое большое, что вы найдете опыт и кредиты в качестве награды за утомительное повторение маршрута ради очередного квеста. Оружие, сопровождающее вас в этом действии, не более чем красивые названия. Loverboy (Любовник) обычный револьвер, а Ion Maiden (Ионновая Дева) - плазменная винтовка. Ах да, еще игра не переведена на русский язык.



После получения некоторого количества и повышения уровня главной героини, вам станет доступна возможность разблокировать один из стилей альтернативного огня для каждой из пушек. Так, например, Ионная Дева становится рельсовой пушкой или осколочной, с возможностью рикошета снарядов (для более простого прохождения рекомендую сразу же взять и прокачивать рельсу). Хочется сказать разработчикам спасибо хотя бы здесь, что дали хоть какой-то выбор.



Вместе со сбором вашего арсенала, вы также повстречаете и местных боссов. Мутант-сороконожка или два ледяных великана, какая разница, если все решается путем сбивания жирной полоски ХП. Никаких специальных тактик. Просто бегай от атак и стреляй. Тут, кстати, не обошлось без неприятного бага сразу же на первом боссе. Сороконожка не оставит вам почти никаких шансов в честном бою, так как кислота заливает всё поле, от чего вы почти мгновенно теряете все здоровье и щиты. Но если встать в специальном месте левого верхнего угла арены, то до вас не достанут почти никакие атаки монстра.



Чувство юмора в игре на любителя и диалоги это часто подчеркивают, но вам станет особенно смешно когда ваш герой не захочет подбирать кристалл для двери или враги станут бессмертными по какой-то невероятной причине. А ещё в игре нельзя открыть все достижения в Steam, по крайней мере 3-ое из них глючные.



Эта игра не стоит своего времени и денег. Запуск новой франшизы с новым героем не прошел гладко для 3DRealms, но как показывает новый экшен Ion Fury, не все еще потеряно.



На этом обзор сей игры окончен. Спасибо пользователям Gamehag за внимание!

