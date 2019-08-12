Мое знакомство с этой серией игр началось задолго до выхода в 2013 году перезапуска.

Игра интересная, красивая, имеется даже относительно открытый мир. Игровая модель Лары Крофт сделана на славу, очень качественная и анимация шикарная. Динамичная игра с элементами паркура, порой вспоминаешь Ассасинс Крида.Часто эту игру сравнивают с консольным эксклюзивом Uncharted, который могут оценить только обладатели плоек, коим я не являюсь. Как по мне такие сравнения ни к чему поскольку все игры одного жанра имеют множество общих деталей и это нормально.Но не будем отвлекаться от Ларки. Графика в игре сногсшибательная, очень красиво всё проработано и вполне реалистично. Но честно сказать как по мне оптимизация игры плохая, фпс очень скачет, не стабилен, что сопровождается моментами подлагиваний особенно на открытых местностях, причем от настроек это не зависит, возможно это только у меня такие просадки.Как известно играть можно как на 11 директе, так и на 12-том. Поддержка 12 директа пришла в игру с патчем, то-есть игра изначально не разрабатывалась под 12 директ. Моя видеокарта имеет полную поддержку 12 директа, так как построена на архитектуре Pascal, и я сравнивал игру с 11 и 12 директом. Сказать по правде не впечатлило. 12 директ повысил ФПС всего на 1-2 кадра, с таким успехом могли бы и вообще не выпускать этот патч, сплошной маркетинг. Хеирворкс кстати тоже больше маркетинговая вещь и особо ничего не меняет кроме фпс и иногда неадекватно обьемных волос и шерсти.Сюжет игры всем известен, нужно победить главаря Тройцы или что-то в этом духе, кроме того и родственница Лары замешана в этой катавасии, но не суть, сюжет там второстепенен, гораздо интереснее там геймплей и исследование мира. Мир кстати неплохо проработан и хоть занятий на каждом шагу нету, но шарится по округе в поисках хоть чего-то не приходится. Расхитительница гробниц когда берется за свое преображается полностью. И хотя все загадки стали в разы проще, но иногда все же приходится подумать.Игра увлекательна, не хочется закрывать игру, и думаешь ну ещё чуток пройду и спать иду, а тут не успеешь оглянуться как уже второй час ночи и ты нехотя идешь спать. Саму игру можно пройти за 2-3 дня.Как по мне перезапуск серии удался на славу и все выходящие части серии очень даже приятно играются. Иногда хочется сказать что раньше было лучше, но нет - раньше было просто по другому. Я думаю многие помнят Анджелину Джоли в роли Лары. Эх были времена... В отличии от перезапуска игровой серии фильм лучше бы не трогали.В общем советую для прохождения. И пересмотреть фильмы с Анджелиной тоже было бы неплохо)