League of Legends (в переводе с англ. — «Лига легенд»), сокращённо LoL —ролевая игра с элементами стратегии (MOBA/Action RTTS), разработанная компанией Riot Games 27 октября 2009 года для платформ Microsoft,Windows и Apple Macintosh. Игра распространяется по модели free-to-play. Ежемесячная аудитория игры составляет 100 млн игроков по всему миру.

Подобно игровым видам спорта, игра в League of Legends происходит в виде отдельных партий . Чтобы сыграть игру в определённом режиме, необходимо начать поиск игры и дождаться автоматического подбора игроков для следующей партии. Подбор осуществляется с учетом рейтинга игрока в соответствующем режиме. Поиск игры длится около минуты в зависимости от режима, сама же игровая сессия обычно длится 16-65 минут, в зависимости от режима. Каждая игра начинается «с чистого листа», то есть все игроки имеют одинаковый наименьший начальный уровень, стартовое количество ресурсов.

Игрок в League of Legends с учётной записью называется призыватель. Через интерфейс призывателя игрок до начала игры выбирает персонажа, корректирует его характеристики с помощью рун и выбирает два дополнительных навыка, общих для всех чемпионов — умения призывателя.

Цель большинства режимов игры — последовательное уничтожение всех вражеских строений, защищающих главное здание на базе команды — нексус. Команда, разрушившая нексус побеждает, а другой засчитывается поражение. На подходах к нексусу расположены башни. Являясь оборонительными зданиями, башни ведут огонь по приближающимся вражеским юнитам, отдавая приоритет неигровым существам — миньонам, запрограммированным на движение по назначённой линии в направлении вражеского нексуса и т. д., атакуя персонажев в самую последнюю очередь. Добивание миньонов, нейтральных монстров в лесу и уничтожение зданий приносит игроку очки опыта, которые повышают уровень героя, и золото, необходимое для покупки предметов, усиливающих его характеристики.

Каждый призыватель имеет возможность контролировать только своего одного героя, но в зависимости от набора его умений может определенным образом взаимодействовать с персонажами других игроков:лечить, ускорять, улучшать характеристики, атаковать и т. д. Одной из важных целей и составляющих игры являются "киллы" вражеских юнитов, за первое убийство игрока в игре даётся больше золота, чем за обычный килл — награда за первого убитого игрока. Если персонаж погибает, через некоторое время он воскрешается на своей стартовой базе. В отличие от стратегий реального времени, игрок не может управлять миньонами, модификация зданий не предусмотрена.

Управление перемещением персонажа в игре по умолчанию мышкой, а использование навыков и предметов — клавиатурой.

На карте под названием Ущелье призывателей происходят игры в формате «5 на 5»



. Это старейшая и самая популярная карта, которая имеет форму квадрата, в двух противоположных вершинах которого находятся без команд (в левой нижней — синей, в правой верхней — красной). Базы соединены тремя путями — линиями (названия которых соответствуют их расположению: верхняя проходит вдоль левого и верхнего края карты, нижняя проходит по нижнему и правому краю карты, средняя — проходит напрямую по диагонали. Также вдоль другой диагонали карты проходит река, которая пересекает все пути, а между линиями находится лес (джунгли), с дополнительными путями в нём.

Вдоль каждой линии расположено 6 башен — по две у каждой команды на своей половине линии, за уничтожение первой башни в игре даётся больше золота. Кроме этого, на базе каждой из команд находятся три ингибитора — сооружения, для уничтожения каждого из которых сопернику необходимо разрушить все башни команды на соответствующей линии. Каждый ингибитор защищён одной башней. При уничтожении ингибитора, к миньонам команды, разрушившей ингибитор, которые идут по этой линии, присоединяются усиленные суперминьоны. Разрушенные ингибиторы восстанавливаются через определённое время, тогда как башни — нет. После восстановления ингибитора, новые суперминьоны перестают производиться. Ещё две башни расположены «на последнем рубеже» — перед самим нексусом. Разрушить нексус и, соответственно, одержать победу, можно только после разрушения обеих башен, которые, в свою очередь можно атаковать только когда как минимум один из ингибиторов находится в уничтоженном состоянии.

В лесу находятся нейтральные монстры, убийство которых тоже приносит золото и опыт, а некоторые из них — ещё и временный баф. Также в разных частях реки находятся три уникальных монстра-босса: Дракон, убийство которого даёт постоянное усиление для каждого чемпиона команды (вид усиления зависит от стихии убитого дракона), Герольд Бездны, оставляющий после своей смерти реликвию, подобравший её чемпион способен призвать герольда бездны на сторону своей команды для уничтожения башен, и Барон Нашор, убийство которого даёт мощный временный баф для всех членов команды.

Следует отметить, что время восстановления убитых лесных монстров, монстров-боссов, ингибиторов является постоянным, а контроль за ними — неотъемлемой составляющей успешной игры.