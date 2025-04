Здравствуйте игроманы. Когда я впервые поиграл в Dark Souls 2 я просто влюбился в неё и очень мечтал поиграть в третью часть но мой старый ноут не поддерживал 11 директ и я не мог играть в неё, но с приобретением нового ПК я вот решил поиграть в Dark Souls 3. Маты можно? Говорить об этой игре без матов грех великий. Так что не удивляйтесь. К слову скажу что это игра которая перевернула всё моё видение времени, и именно из-за этой игры я больше не хочу играть ни в какие игры, это бессмысленная трата времени, я очень благодарен Хидэтаки Миядзаки за то что создал эту "потрясающую игру" и открыл мне глаза на то, на что я трачу своё время.

И так начнем по порядку.Графика хорошая, но не ахти, да в принципе графика во всей серии практически не менялась, если посмотреть видео Demon Souls, то игра почти ничем не отличается от той же третьей части в графическом плане, хоть поддержка 11 директа в игру добавилась только с выходом Dark Souls II: Scholar of the First Sin.Много ли вы знаете игр которые вызывают выброс адреналина в кровь? Я таких не знаю кроме одной, всей серии Dark Souls. Каждая битва с боссом вызывает впечатление и повышенное внимание, пальцы горят, подмышки потеют и адреналинит что дай боже, сравнительно с американскими горками. Кто не играл тот не поймет. Вот такие нужно делать игры чтобы эмоции вызывало, но не настолько хардкорную конечно, а то если все игры будут так бомбить то игроманы переведутся.Многие говорят мол третья часть проще чем вторая. Я что-то не припомню чтобы во второй части боссы после снятия им пол ХР агрились в двойне, перерождались или переходили во вторую более мощную фазу, а вот в третьей части таких сюрпризов хватает, и нервы выносит это основательно, последней каплей для меня стал босс Отец Ариандель и сестра Фриде из дополнения Ashes of Ariandel, всё бы ничего но есть одно но. Вообще в игре Dark Souls 3 боссы как правило имеют две стадии агрессии, и я был собственно к этому готов. Вот рубаюсь я с Фридой, бабой с косой, которая кстати умеет ставать невидимой, кое-как её уколошкал, потом происходит кат-сцена, Ариандель оживляет чертову стерву с косой и сам ещё агрится на меня с казаном лавы, дышит огнем а баба фигачит обморожением, в этой стадии я только луком их фигачил так как приближаться к нему это самоубийство, ну отделал я его, дали мне за убийство кусок титанита, и думаю, супер, ништяк я молодець какой, но не тут то было, наступает третья стадия. Эта баба опять оживает, но у неё в руках уже 2 косы и в придачу ко всему лупит тьмой что земля содрогается, у меня аж подмышки вспотели от этого, естественно она меня в два счета вырубила от такой неожиданности. Я вернулся к костру, иду обратно к боссу в надежде что меня бросит сразу на третью стадию, но первая стадия...Отличная фича в игре, что есть статистика по времени, я на игру потратил 70 часов, а это на минутку 3 суток беспрерывной игры. Возникает такая мысля, если сминусовать 3 ночи когда человек обычно спит, то выходит 6 дней игры. Почти неделя, и это ещё далеко не конец игры. А теперь представьте себе что можно сделать полезного за 6 полных дней, например прочитать 1-2 книги, изучить что-то новое, во дворе что-то смастерить, с друзьями пообщаться и т.д., масса более полезных дел. Вот я кстати недавно занялся изучением 3D-моделирования, обычно трачу на это дело 1-2 часа в день, но что если бы я не играл в Dark Souls 3, а все 70 часов потратил бы на изучение 3D, я бы за это время конкретно прокачался бы в этом деле и творил бы настоящие чудеса графики и возможно уже смог делать даже платные заказы. Я думаю что каждый над этим задумывался но мы всёровно продолжаем играть в игры думая что поиграю вот часок, а проходит 5 часов, а потом не успеешь оглянуться и уже на счетчике целый год беспреривного игрование в разные игрушки.А что мы собственно делаем в игре Dark Souls 3? А мы фармим души и качаемся, причем очень и очень часто бегаем по одним и тем же локациям и вырезаем мобов как свиней только для того чтобы увеличить виртуальную циферку уровня, мы зависимы от цифр, это правда, но нужно вовремя остановиться и спросить себя. А стоит ли оно того и что это тебе даст в жизни, какую пользу эта беготня тебе принесет? Только одно, утраченное время, а время в наше время, самый ценный ресурс, и его нельзя просто тратить впустую.Немного сделаю лирическое отступление от темы Dark Souls 3. В эту игру ещё можно поиграть, просто если вы устали от работы и хотите отдохнуть, хотя вряд ли это игра которая даст вам отдохнуть. По ощущениям это не линейная игра, хотя формально такой является. Я бы порекомендовал в большей степени не тратить время на линейные игры, где вас ведут за ручку по коридорам, это просто интерактивные фильмы, какой к черту смысл делать игру линейной, долго играете, ходите по коридорным уровням как по кишечнику где путь только один и только вперед. Лучше откажитесь от подобных игр и вместо этого посмотрите хороший фильм, в 100 раз полезнее и короче. Очень и очень мало есть игр которые чему-то нас учат.Dark Souls 3 именно одна из немногих игр которая нас чему-то учит. Это не просто игра, а целая философия.С одной стороны игра учит нас не сдаваться после очередного поражения и мы снова и снова стучимся в ту же дверь и в конце концов нам открывают и мы побеждаем. Это игра которая позволяет задуматься о времени, о том что мы совершаем постоянно одни и те же действия для достижения той или иной цели. Методы которые мы используем в игре спокойно могут применяться и в реальной жизни, не буквально конечно, не нужно никого рубить, просто посмотрите на игру под другим углом, философским и вы поймете душу игры.В целом игра хорошая, но чувства у меня противоречивые. Сомневаюсь что я пройду игру до конца но кто знает...