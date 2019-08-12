Всем привет! Сегодня я буду рассказывать о Assassin's Creed, занявшей прочное место в верхах игровой индустрии. Несмотря на то, что игра вышла аж в 2007 году, ее по прежнему считают одной из лучших (а то и лучшей) игрой в серии.

Несмотря на то, что игра основана на реальных событиях, в сюжете есть косяк по поводу ассасинов и других NPC. К сожалению, этот косяк растет от серии к серии, увеличивая бредовость. Начнем с того, что ассасины - не благородный орден, борющийся за свободу человечества, а тамплеры - не злющие, помешанные на власти люди, стремящиеся захватить мир. В жизни же было так: ассасины - агрессивная исламская секта убийц, которую-то и вырезали в 1200-х годах.А тамплиеры были вообще странствующими рыцарями-католиками и немного крестоносцами. Позже Орден стал слишком могущественной организацией, которую потом выпилили короли разных стран. Да и такие люди, как Леонардо да Винчи, слыхом не слыхивали про ассасинов и тамплиеров. К тому же многие личности сроду не принадлежали к этим организациям, а смерти некоторых исторических персонажей расходятся с их смертью в игре. Весь этот каламбур не могут объяснить и в Ubisoft, однако отныне в начале каждой игры вылезает надпись о том, что игру делали люди с разными религиями и верованиями, так что идите найух.Игра также является еще и стелс-экшеном, в лучших традициях Splinter Cell. Для достижения своей цели есть несколько путей: можно скрытно проникнуть на территорию врага, а можно и вынести все живое в пределах видимости, правда в последнем случае придется довольно туго. Ассасины - тихие убийцы с тихим оружием. Скрытый клинок - основное и лучшее оружие в серии. Подойдя тихонько за спину врагу, можно его зарэзать и быстро свалить, ловя лулзы, наблюдая за офигевшими стражниками.Если же попасться, то погоня будет в духе GTA - несложная, но динамичная. Оторваться от погони можно смешиваясь с толпой или же спрятавшись в укрытии, но бежать надо очень быстро, ибо стражники последуют за вами повсюду. Да-да, как и Альтаир, так и все жители города, включая бомжей и стражников в многокилограммовых доспехах, могут лазать по крышам. Ну или можно просто перерезать всех.Свобода действий не ограничивается убийством стражников и исследованием мира. Игрок волен убивать всех, в том числе и невинных гражданских. Дабы игру не считали слишком жестокой, Ubisoft ввели ограничения на убийства NPC и союзников, эпично завернув все это в три догмата ассасинов:Не убивай невинного. Прячься на виду. Не подставляй Братство.А на деле все это выглядит так: за убийство NPC - штраф ОЗ, проваленный стелс - перезапуск миссии, убийство союзника - перезапуск миссии.Отдельного упоминания заслуживает кредо ассасинов: "Ничто не истинно. Все дозволено.", которое встречается в сотнях профилей интернета, форумах и девизах школоты. У обычных людей все это ассоциируется с беспределом, однако, реальный смысл куда интереснее:"Ничто не истинно" значит, что толькостроишь свое будущее, не опираясь на кого-то там."Все дозволено" значит, чтосам решаешь, как и что ты будешь делать, и несешь за эти действия ответственность.- хорошая игра, ставшая легендой в мире игровой индустрии. В игре неплохой сюжет, отличный геймплей, неплохая боевка, паркур, красиво выполненный открытый мир и многое другое. Портит дело только однообразность миссий.