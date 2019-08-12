Топ 5 карт для аима

В этой статье я расскажу вам об 5 картах для тренировки КС ГО по моему мнению

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Стрельба в КС ГО это самый важный элемент в этой игре. И так ТОП 5 КАРТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ АИМА В КС ГО.Начал я сразу с лучшей карты для тренировок аима лично по моему мнению. Эта карта имеет множество функций и очень эффективна для тренировки аима. По названию сразу можно понять что это Тренировочный Центр, здесь есть целые комплексы каждый из которых несет в себе определённую задачу. Тут есть комплекс который обучивает расскидкам гранат, зажима и скорости реакции и так далее. Доступно пользоватся любым оружием которым только захотите.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------О подробностях данной карты пришлось бы писать очень много но это не большой обзор на карты. Так вот, карта стала очень популярной благодаря тем что на ней играют ютуберы, стриммеры и проффессиональные игроки. По мимо настроек ботов на карте можно ставить препьядствия которые встречаются в игре и тут можно настроить всё под себя.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эта карта примечательна тем что на ней довольно много функций. Да она старенькая но до сих пор эффективна и актуальна. И она очень проста в использовании.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Карта состоит из 6-ти различных режимов. Здесь есть всё, от треннировки ботами до тренировки по мишеням. Всё визуально, зделано красиво и понятно.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Карта представляет из себя квадратную арену с препьядствиями. Игрок стоит на платформе по центре карты, откуда должен убивать движущихся на него ботов. Для тренировки можно использовать любой вид оружия в игре. Расставленые по карте укрытия россположены так, что-бы можно убивать ботов находящихся за ними, но только попадая им в голову.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------