У вас нормальные игроки в тиме или раки?
Бывает что нормальные а бывает что агресивные
Это не мне не везет с коандой, это команде не везет со мной. Хе-хе ☠
Та раки всякие бывают, как без этого ))
Увы, нет: сплошное нубьё! :(
Увы, нет: сплошное нубьё! :(
Нет!!!! Всегда Я Виноват Когда Он Должен Был Дефюсить Бомбу
Только 9 Процентов Что Повезет С Тимой
Когда хорошо играешь - такого не бывает! Т.к. большая часть планеты - глупые люди...
очень редко везёт с командой
привет ребят как настроение
ваще нет ну бывает и везет