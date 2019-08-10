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Везет ли вам с командой в играх?

IronCat_YT avatar

IronCat_YT

August 10, 2019 at 09:00 PM

У вас нормальные игроки в тиме или раки?

Gosha007_007 avatar

Gosha007_007

August 10, 2019 at 11:15 PM

Всем здорово

superrcomrade avatar

superrcomrade

August 10, 2019 at 11:17 PM

Конешно не

frodzhekt avatar

frodzhekt

August 11, 2019 at 11:12 AM

Бывает что нормальные а бывает что агресивные

lrazz avatar

lrazz

August 11, 2019 at 11:37 AM

очень редко

Vendal avatar

Vendal

August 11, 2019 at 12:38 PM

Это не мне не везет с коандой, это команде не везет со мной. Хе-хе ☠

ls avatar

ls

August 11, 2019 at 01:18 PM

Та раки всякие бывают, как без этого ))

VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

August 11, 2019 at 03:21 PM

почти все раки

EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 11, 2019 at 03:25 PM

Увы, нет: сплошное нубьё! :(

EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 11, 2019 at 03:26 PM

Увы, нет: сплошное нубьё! :(

FAIRUCK avatar

FAIRUCK

August 11, 2019 at 05:23 PM

Нет нет нет

Vertu22 avatar

Vertu22

August 11, 2019 at 10:48 PM

нет кншн

nomius avatar

nomius

August 12, 2019 at 01:26 AM

Нет!!!! Всегда Я Виноват Когда Он Должен Был Дефюсить Бомбу

nomius avatar

nomius

August 12, 2019 at 01:27 AM

Только 9 Процентов Что Повезет С Тимой

miniprodavec avatar

miniprodavec

August 12, 2019 at 01:41 AM

Когда хорошо играешь - такого не бывает! Т.к. большая часть планеты - глупые люди...

Ridik2008a avatar

Ridik2008a

August 12, 2019 at 06:49 AM

бывает везёт

alex_alex12 avatar

alex_alex12

August 12, 2019 at 08:21 PM

Всё нормально

Vall avatar

Vall

August 12, 2019 at 10:10 PM

очень редко везёт с командой

Gosha007_007 avatar

Gosha007_007

August 12, 2019 at 10:18 PM

привет ребят как настроение

Gosha007_007 avatar

Gosha007_007

August 12, 2019 at 10:18 PM

кто есть в вк

Volnov1313 avatar

Volnov1313

August 14, 2019 at 10:32 PM

Крайне редко)

dr777rd avatar

dr777rd

August 15, 2019 at 01:16 AM

рандо иногда везе

DapoGame777 avatar

DapoGame777

August 15, 2019 at 01:20 AM

ваще нет ну бывает и везет

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