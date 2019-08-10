colors Felicez
colors Felicez
Gem639
Даниил
Даниил
Gem28
Иван Иванов
Иван Иванов
Gem28
hala sy
hala sy
Gem144
Steven Matheus
Steven Matheus
Gem28
The Real Ahmed
The Real Ahmed
Gem12
colors Felicez
colors Felicez
Gem624
syeda naureen
syeda naureen
Gem28
SmO_oL
SmO_oL
Gem28
nilufar Akramva
nilufar Akramva
Gem28
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem14
colors Felicez
colors Felicez
Gem647
Top 4ten
Top 4ten
Gem8
jackelineoliveira167
jackelineoliveira167
Gem20
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem14
colors Felicez
colors Felicez
Gem662
Clash.gg
Clash.gg
Gem500
Clash.gg
Clash.gg
Gem620
Rain

Gem49

unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
SystemGamehag: 3 users received Gem292 from the Rain.
unranked rank icontseretelij: vazzaap
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconoliwierkleist: hi
unranked rank iconElvis Guzmán: Holaa
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem243 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconLautaro Martinez: .....
unranked rank iconGabe Newell: tttt
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconlautaro alcoba: Hola
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconHammam Zaffour: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem91 from the Rain.
unranked rank iconLautaro Martinez: ....
unranked rank iconAtia: Popcorn emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem297 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

31

0/160

Back to Встреча на лобном месте

Кто на что собирает КД?

lrazz avatar

lrazz

August 10, 2019 at 10:21 AM

Я вот все еще думаю

lrazz avatar

lrazz

August 10, 2019 at 10:22 AM

Выводить 5 дол или 5 евро, а может поднакопить еще до 10 или 20, пока не появится игра, которую я захочу купить

lrazz avatar

lrazz

August 10, 2019 at 10:23 AM

Или может добить до гта5? ввобще есть ли смысл в 2019 году покупать ГТА5? кто-то в нее еще играет?

lrazz avatar

lrazz

August 10, 2019 at 10:23 AM

В общем делитесь, на что вы собираете КД?

Skull23 avatar

Skull23

August 10, 2019 at 11:28 AM

Собираю КД на Роблоксы

Batr2341 avatar

Batr2341

August 10, 2019 at 01:02 PM

Я на скин кс го

lrazz avatar

lrazz

August 10, 2019 at 01:03 PM

насколько знаю они быстро заканчиватся

alex_alex12 avatar

alex_alex12

August 10, 2019 at 01:22 PM

STEAM WALLET 10$

ls avatar

ls

August 10, 2019 at 02:31 PM

Раньше собирал на Fallout 3. Потом почитал комментарии в Steam и решил собирать на €3 Kinguin Gift Card.

frodzhekt avatar

frodzhekt

August 10, 2019 at 02:33 PM

на скни CS:GO M4A4

EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 10, 2019 at 04:57 PM

Ещё не определился. Цены такие, что времени на подумать — месяцы! :(

Vendal avatar

Vendal

August 10, 2019 at 06:35 PM

Пока накопишь камешков - сто раз приоритет поменяется. А так, наскрести бы на Fallout 4: Season Pass...

Vendal avatar

Vendal

August 10, 2019 at 06:37 PM

Пока накопишь камешков - сто раз приоритет поменяется.
А так, наскрести бы на Fallout 4: Season Pass...


Lyoga avatar

Lyoga

August 10, 2019 at 07:53 PM

На The Surge.

Lyoga avatar

Lyoga

August 10, 2019 at 07:54 PM

Ну и на карту пополнения в стим.

superrcomrade avatar

superrcomrade

August 10, 2019 at 11:15 PM

Я лвл

Strong_bear2019 avatar

Strong_bear2019

August 10, 2019 at 11:22 PM

я лвл качаю а как качать лвл не поскажите

Vendal avatar

Vendal

August 11, 2019 at 12:28 PM

Пока накопишь камней - сто раз приоритет поменяется ...
А так , наскрести бы на Fallout 4 Season Pass.

Porox21 avatar

Porox21

August 11, 2019 at 01:19 PM

На скины кс

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy