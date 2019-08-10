Выводить 5 дол или 5 евро, а может поднакопить еще до 10 или 20, пока не появится игра, которую я захочу купить
Или может добить до гта5? ввобще есть ли смысл в 2019 году покупать ГТА5? кто-то в нее еще играет?
В общем делитесь, на что вы собираете КД?
насколько знаю они быстро заканчиватся
Раньше собирал на Fallout 3. Потом почитал комментарии в Steam и решил собирать на €3 Kinguin Gift Card.
Ещё не определился. Цены такие, что времени на подумать — месяцы! :(
Пока накопишь камешков - сто раз приоритет поменяется. А так, наскрести бы на Fallout 4: Season Pass...
Пока накопишь камешков - сто раз приоритет поменяется.
А так, наскрести бы на Fallout 4: Season Pass...
Ну и на карту пополнения в стим.
я лвл качаю а как качать лвл не поскажите
Пока накопишь камней - сто раз приоритет поменяется ...
А так , наскрести бы на Fallout 4 Season Pass.