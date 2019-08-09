Rain

Gem49

unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
SystemGamehag: 3 users received Gem292 from the Rain.
unranked rank icontseretelij: vazzaap
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconoliwierkleist: hi
unranked rank iconElvis Guzmán: Holaa
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem243 from the Rain.
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Как зарабатывать КД, если задания закончатся?

GamerEarner avatar

GamerEarner

August 9, 2019 at 03:18 AM

Как зарабатывать КД, если задания закончатся?

hecatonquiro avatar

hecatonquiro

August 9, 2019 at 03:30 AM

Просмотр рекламы - 100 КД в день,
Оценивание статей от 5 до 20 КД в день.
Ежедневная авторизация - 5КД в день,
Ежедневный сундук от 0 до 5 КД в день.
Время от времени будут появлятся новые вопросники

А так, ждать новой игры-задания

fandan avatar

fandan

August 9, 2019 at 03:45 AM

Что за просмотр рекламы ?

fandan avatar

fandan

August 9, 2019 at 03:45 AM

У меня нету

EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 9, 2019 at 03:48 PM

hecatonquiro, спасибо за подробный ответ!

Lyoga avatar

Lyoga

August 9, 2019 at 07:40 PM

Что за ежеднеста.йвный сундук раскажите пожалу

Anastasia72726272 avatar

Anastasia72726272

August 9, 2019 at 07:44 PM

Ребят можите сказать как достигнуть 3 уровняяя

GamerEarner avatar

GamerEarner

August 9, 2019 at 08:18 PM

Оставляй комментарии под статьями.

Vaprofirus2 avatar

Vaprofirus2

August 10, 2019 at 02:48 PM

Клс

Vaprofirus2 avatar

Vaprofirus2

August 10, 2019 at 03:06 PM

Найс

FAIRUCK avatar

FAIRUCK

August 11, 2019 at 05:30 PM

Просмотр рекламы, статьи

frodzhekt avatar

frodzhekt

August 11, 2019 at 05:44 PM

просмотри рекламу и получи 100 кд

BigMage36130 avatar

BigMage36130

August 11, 2019 at 08:30 PM

как просмотреть рекламу?

Ridik2008a avatar

Ridik2008a

August 12, 2019 at 07:02 AM

просмотри рекламу

Ridik2008a avatar

Ridik2008a

August 12, 2019 at 07:07 AM

поиграть в игры

spamer4437 avatar

spamer4437

August 12, 2019 at 12:17 PM

Через мобилку, хех.

Qmees10q avatar

Qmees10q

August 12, 2019 at 12:26 PM

что за реклама

Vaprofirus2 avatar

Vaprofirus2

August 12, 2019 at 01:11 PM

Реклама на телефоне!

_30626 avatar

_30626

August 12, 2019 at 01:22 PM

привет!!

Lyoga avatar

Lyoga

August 12, 2019 at 08:18 PM

Писать статьи за них много кд дают.

Lyoga avatar

Lyoga

August 12, 2019 at 08:19 PM

Реклама в Апп зоне на телефоне.

Pahtar047 avatar

Pahtar047

August 12, 2019 at 10:57 PM

Можно писать статьи

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