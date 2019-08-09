Как зарабатывать КД, если задания закончатся?
Просмотр рекламы - 100 КД в день,
Оценивание статей от 5 до 20 КД в день.
Ежедневная авторизация - 5КД в день,
Ежедневный сундук от 0 до 5 КД в день.
Время от времени будут появлятся новые вопросники
А так, ждать новой игры-задания
Что за просмотр рекламы ?
hecatonquiro, спасибо за подробный ответ!
Что за ежеднеста.йвный сундук раскажите пожалу
Ребят можите сказать как достигнуть 3 уровняяя
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