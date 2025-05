Oque é The Witcher? Como começar?

Neste artigo você ira saber um pouco da história de The Witcher com base nos jogos. ( Porque eu ainda não comprei os livros ;-; ) Wiedźmin, ou mais conhecido hoje em dia como The Witcher. É uma série de livros de romance e fantasia polonesa escrito por Andrzej sapkowski, os livros contam a história de Geralt o bruxo, que mais tarde iria se tornar uma trilogia de grande sucesso no mundo dos games. The Witcher (o primeiro jogo) começa com Geralt em mais um dia normal de trabalho, sua missão era tirar a maldição de Adda, filha do rei Foltest, mais tarde ele se encontra em um castelo sendo invadido por um grupo de bruxos e bandidos chamado Salamandra, a partir deste ponto o jogo começa.Mecânica de batalha: Em The Witcher 1 você possui 3 posições para a sua arma, a defensiva, a ofensiva e a de grupo que pega geral em volta de você, no game existem 2 tipos de espadas, as para monstros e a para humanos( A para humanos que seria uma espada normal ) pra atacar você precisa clicar em cima do seu inimigo que Geralt já anda até ele com sua espada erguida... Após ele fazer sua primeira animação atacando o inimigo, vai ter uma pequena espada no centro da tela indicando oque você deve fazer, ( espada bloqueada: espere ) ( espada pegando fogo: atacar ) se Geralt acertar 2 ataques em sequencia, o terceiro ataque é ainda mais brutal.Sinais: Geralt possui 5 sinais, e eles são: Aard, Igni, Quen, Yrden e Axii. ( Aard solta um poderoso vento jogando os inimigos pra longe e os atordoando ) ( Igni lança bolas de fogo explodindo e queimando todos que foram atingidos ) ( Quen cria um escudo elétrico que protege Geralt de dano inimigo, ao ser atacado, Geralt perde o escudo ) ( Yrden cria uma pequena armadilha de espinhos mágicos no chão causando dano e atordoando o inimigo ) ( Axii usado para controlar e atordoar inimigos ) Todos os sinais gastam vigor, que quando eu joguei eu pensava que a barrinha amarela na verdade era mana e não vigor.Mapa: O mapa do game é divido em capítulos, que são 5 no total, cada capítulo possui um mapa diferente.Decisões: O jogo possui o sistema de escolhas, você pode escolher bater em um inimigo ou obrigar ele a falar alguma coisa que ele esteja escondendo, mas você também terá a opção de matar ou não um personagem, e isso muda totalmente o mundo a sua volta, caso você queira lutar com algum personagem importante, você vera eventos relacionados a ele durante o game, mas caso você queira tentar fazer as pazes com ele, isso pode mudar o comportamento com você do tal personagem e dos outros, caso eles odeiem ou amem o mesmo. Você também pode tentar forçar um NPC a falar algo que ele não quer, apenas pergunte se ele tá afim de tomar um pouco de bebidas fortemente fortes com você, só desse jeito alguns NPC's abrem a boca.Alquimia: A alquimia é uma das melhores coisas do game, você pode fazer bombas, óleos para a sua espada, além das poções. Existem poções de cura, regeneração de vigor, aumento de dano, ver inimigos através da parede, camera lenta e etc. Já as Runas do game são algo bem simples, elas são usadas para fazer espadas novas com os atributos das runas, ou você mesmo pode colocar algumas runas em sua espada, os óleos são usados para aumentar o dano da espada em monstros de cada tipo.Personagens: Cada personagem é único, com suas histórias, sonhos e talentos. Os meus favoritos são o Dandelion e o Zoltan.