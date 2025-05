Uma aprendizagem util

Fase inicial da minha apreciação de jogoConsiderações de quem poderia usar o jogo de forma didáctica.

O jogo Forge of Empire, inicia-se com uma série de introduções dando assim a entender de como é a jogabilidade do mesmo, estando assim muito bem conseguido, sem dar manobras de erros e esquecimentos.



Além disso, as missões iniciais são cativantes e bastante interessantes, pois parece que não, mas em poucas tarefas realizadas no jogo, tornou-me viciada no mesmo.



Considerei que o jogo além de ser um entretenimento, também pode ser considerado um jogo didáctico para os mais novos, pois ensina de forma geral a maneira de como as Eras são evoluindo e de como é que as estratégias poderiam ser feitas, dando assim um meio de diversão e aprendizagem que podem caminhar de mãos dadas para uma boa noção de História Escolar.



Além de usar alguma estratégia, também faz com que se tenha um bom momento de jogo, não havendo pausas de espera muito grandes.



Aconselho uma pequena experiência a esta Era e À sua evolução.



Descobrir este jogo fez parte de uma pequena experiência pessoal, pois inicialmente nao me acreditava de que gostava deste tipo de jogabilidades, por serem chatos, sem piada e principalmente que fizesse com que demorasse bastante tempo para conseguir alguns conhecimentos. Até agora tenho imensas surpresas com este jogo! Não acreditava nem de perto que iria gostar, e que iria continuar a jogar.



Conforme o jogo vai avançando, mais empolgada fico, pois não sei que missões se seguem além daquelas que se faz até ao momento.



Existe missões de vila, missões de construção, de evolução, de ataques para conquistar riquezas, mantimentos, conhecimentos e artes de construção!



Forge of empire tem um pouco de tudo, desde missões extremamente faceis, até missões dificeis, que obrigam a usar a estratégia e modos de confrontar as situações.



Tomando a escolha entre age of empire, Rome CivCity e outras, considero que de todos esses jogos que tenho guardados e que não consigo nem sequer jogar porque não consigo ter alguma cativação sobre eles, este é completamente fantástico! Além de falar dos gráficos! Para um jogo online e Gratuito, tem gráficos bastante bons, legíveis, perfeitos até com alguma semelhança de jogo do Rome.

Considero-me alguém que adora experimentar jogos de quase todos os estilos, considerando que até agora, a nível de estratégia e sendo online, este será um dos melhores que joguei até hoje, não sendo enfadonho nem sequer aborrecido! Nunca há tempo para parar de fazer alguma coisa. Quando se pensa que o jogo iria acalmar é quando nos arrebate com mais missões, com história e principalmente a maneira de escrita usada para transmitir o objetivo!