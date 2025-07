Qual o melhor método de subir de nível no CS:GO?

Competitivo e corrida armada. No corrida armada vc ganha uma quantidade de xp relativamente alta pro modo, e as partidas sao bem mais rapidas, emtao da pra da um boost ai so jogando corrida, competitivo ganha mais xp mas demora muito cada partida, se vc quer upar mais rapido joga corrida armada.

