CS GO agora é cheio de xiter

sergioranses O jogo de graça foi bom por um lado, mas pelo outro vai encher de lixo xiter, Mata Mata e Casual nunca mais.

Leonidas3003 Esse jogo deveria ter ban por ip.

iZOLDYCK Parece Veridico!

guilherme_dornelles Cara, vai chamar muita gente nova, porém tem esse outro lado



matheus_carvalho4 tinha que ter ban por ip infinitamente

hakerall então neh...a valve ñ sabe fazer um sistema de ban bom sksks

SpeedRunner06 Escreve-se Cheater, e sim, está lotado.

tedzoka mas a culpa não é da valve ou do anti-cheater.... é de quem usa o cheater (eu acho)

NeneFR Concordo plenamente

Brunno90 So pela gemas

Comnet valve vacilou em deixar o csgo gratis , ja tinha hack pq gratis n vai ter mais ainda

yCoyote a valve não vacilou em deixar grátis! isso é culpa totalmente dela como existe jogos grátis que você não encontra hack?? lol sempre foi gratuito e nunca tem hack, porque o sistema deles funciona

s7t Por um momento achei que era cs eu já ia dizer que é o melhor jogo. kkkkkkkkkk

MrFebril muito hack mesmo

g7miserski não dá pra jogar um comp sem ter um desgracado de hack

g7miserski o certo é jogar em plataformas fechadas tipo a gc

MarcosCossta Foda abri o comp e ter ficar morrendo para os xiter lá

rickson173 praticamente todas as partidas que eu entro me deparo com xiters de contas novas a história sempre é a mesma smurf, qual patente? não sabe nem as patente do cs, id da conta orignal tbm não sabe, eu não consigo upar patente e acho que esse é o motivo dos jogadores que estão abandonando o cs

Silveirah13 Sempre foi assim...



Kane16Kian sempre assim será :joy:

the_kid1 infelizmente isso vem acabando com o jogo aos poucos. Ontem joguei três comp e duas tinham hacks bemm descarados do outro lado. Deviam fazer anti cheat q preste.

LulaNaro sempre foi man



LulaNaro a valva ta nem ae pra isso



PorresDeVodkas Pior que sempre foi

vergonha_da_profission Muitas vezes que eu entrava numa partida, tanto competitivo e casual tinha algum cheater que conseguia sempre me matar e os outros com tiros mentirosos que atravessavam as paredes

torrado___collectskinscom adeus csgo morto por chiters

tiago_rodrigues11 concordo esta mesmo cheio de hacks