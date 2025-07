Oq vc mais gosta nos jogos de roblox?

eu gosto de jogos com pvp tipo phantom forces, mas tambem gosto de jogos tipo natural disaster para jogar com os amigos

eu gosto dos jogos que dão variedades para as pessoas que n tenha robux, porque a maioria vc só tem vantagem com essa moeda tão cobiçada.

eu gosto de poder interagir com as pessoas

eu gosto de jogar my supermarket, mas tbm gosto de jogar piggy no mapa 10, 8 e distorced memory, com 4 amigos, adoro a adrenalida hahahaha!

