Nicka Marzzz

Ostatnio miałem okazję odwiedzić <a href="https://secretroomgdansk.pl/ ">klimatyczną restaurację Gdańsk</a> – restauracja Secret Room i muszę przyznać, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Kameralny wystrój, przytulna atmosfera i wyśmienite menu sprawiają, że to miejsce idealnie nadaje się na romantyczną kolację, spotkanie biznesowe czy kameralne przyjęcie z przyjaciółmi. Każde danie jest przygotowywane ze świeżych składników i pięknie podane, a obsługa dba o każdy detal. Czy ktoś z Was już był w Secret Room? Jakie wrażenia i ulubione dania możecie polecić? Chętnie poznam Wasze opinie!