Vale a pena comprar robux?

eu nao sei se vale vc gasta dinheiro para usar robux no sue avatar que nao mudar nada no jogo ou gastar em gamepass que so vale em 1 jogo que depois que vc zerou o jogo ja nao muda nada a gamepass

vale a pena sim so que sai mais caro no brasil isso é triste

