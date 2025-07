M4A4 Ou M4 de biquinho ?

a M4A1-S que tem menos balas no pente, (5 a menos que a M4 normal), mas o silenciador deixa a arma mais precisa, o que ajuda muito na hora do HS, fora isso o silenciador da M4 é removível, então se vc apertar o botão direito vc remove ou coloca o silenciador. Por isso prefiro a M4A1-S, que é a m4 de biquinho.

eu uso a M4A4 mais pq tô acostumado com o spray e pq acho q se errar na cabeça ainda consegue matar de boa em qualquer outra parte do corpo, diferente da de biquinho q só é mais eficiente na cabeça

a M4A1-S que tem menos balas no pente, (5 a menos que a M4 normal), mas o silenciador deixa a arma mais precisa, o que ajuda muito na hora do HS, fora isso o silenciador da M4 é removível, então se vc apertar o botão direito vc remove ou coloca o silenciador. Por isso prefiro a M4A1-S, que é a m4 de biquinho.

lololo000789

Vam' pular! E quem ta muito louco Quem ta muito doidão Sai do chão! Sai do chão! Chão, chão! Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bundalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem birita Até aman