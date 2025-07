CSGO, Cheaters, como prevenir

fico pistola com aqueles wallhacks oh coisa chata

bem, isso é basicamente impossível, mas reduzível, eles estão em todos os jogos, todas as partidas. O melhor jeito de se livrar deles, é jogar entre amigos e ter prime. Aí os free to play vão ficar sozinhos '-'

Mesmo com prime, pode ter chances de você cair com cheaters inimigos ou amigos.... um jeito que eu acho para isso não acontecer e você nao perder "reputação" tipo não abandonar partida não ser muito denunciado ou não fazer fogo amigo e tals.

simples, junte-se com 4 amigos, ae cai a chance de cheater em sua team , ja na outra team, so desinstalar cs, pq ae é questao de sorte

isso eh quase impossivel no formato do cs

Join the conversion by creating an account on Gamehag