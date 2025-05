Jogos: fuga da realidade?

Gostaria de levantar uma questão que reflito de vez em quando, a quesão de que muitos de nós jogamos para "fugir" de nossa realidade ou temos a inpressão de que essa "realidade" não nos oferece oque queremos.

TRATA-SE DE UMA TEORIA

Muitas vezes nós gamers somos descritos como desligados da realidade ou que vivemos uma vida que não nos levará a nada, mas eles estão enganados, muitas vezes a nossa vista eles levam uma vida sem grassa e sentido, eles acham que não vemos a importancia de coisas da vida, como trabalhar, viajar, estudar, namorar etc, mas a verdade é que nós, mas do que ninguem, sabemos dessa importancia, contudo, sabemos que isso é apenas ""(quero diser, algo que vc faz que acrescenta augo na sua vida que o deixa com a sensação de uma vida recheada com algo e que tem um sentido em ser feito).eles deveriam perceber que para nós os jogos e a realidade não são tão diferentes assim.Para falar desta "" vamos ver auguns motivos para ela:Não sentir valor no que esta fazendo logo começa a jogar procurando tal sentido.Procuram por acolhimento nas comunidades de jogos (pois varias comunidades são bem acolhedoras com seus menbros)Citei apenas 2 exemplos pois a varios e alguns podem ser bem expecificos e poucas pessoas podem identificar-se.Venho notando auguns dos motivos desta troca de realidades. vou começar falando sobre o meu motivo, meu motivo é que a realidade não me atrai muito, augo fantasioso, épico, competitivo ou estratégico fe fascina muito e chama mais a atemção do que um dia de churasco, não é que eu queira iguinorar tudo e apenas jogar, não, eu vivo minha vida, trabalho, estudo, e tenho alguns amigos, mas não trato a realidade real como o centro pois isso não tem grassa (isso parece meio infantil mas é minha forma de enchergala), alguém pode falar que essa visão ofusca a realidade e os prazeres dela mas, não, ela pode até ofuscar mas não é atras dele que estou indo mesmo.Já vi pessoas que vão aos jogos e sempre parecem estar estressadas, em minha visão isso ocorre pois ela quer ter as duas realidades no mesmo lugar e acaba levando o estresse da vida real para os jogos, que deveriam ser uma fuga disso, e acabão descomtando isso em quem não tem nada a ver com isso. Já vi pessoas conhecidas como RP (role play), não só estão nessa realidade como finge que aquilo é real e temta agir como se fosse (algo parecido como quando brincamos de casinha e fingimos algo), alguns acham isso bobagem(eu era um deles) , mas não é, eles apenas estão simulando( a maior parte das vezes) aquilo que queriam ser, ter ou que acomtecesse com eles, e isso não é não desse ser tratado como algo bobo, pois é algo importante para nós fugitivos da realidade/gamers, vamos lá quem numca fez pelo menos um pouco de RP e se sentil emergido no mundo que estava. Há "" mais simples, como as pessoas que jogam para se distrair de um tedio, uma fila no mercado, em um onibus etc..., pode são ser uma fuga por completo, mas podemos comparar a uma respirada da real realidade.Em minha visão existem varias realidades para a qual podemos fugir, exemplo:musica, filmes, livros etc..., são coisas consideradas "passa tempo" (prefiro chamar de realidades pois é mias divertido), mas se parar para ver as pessoas separamos jogos deles e olham e deizem que é perda de tempo, mas tem finalidades parecidas, "uma fuga de uma realidade"., Algumas pessoas reclamão de jogarmos por 2 ou 5 horas, mas eles mesmos não enxergão que estão na TV a quase o mesma qauntidade de tempo, eles não percebem que tambem "fogem"mas reclamão quando "fugimos.Não devemos fugir por completo da realidade, pois presisamos de ambas ( sem muita interação), necessitamos de algumas coisas para nos manter no jogo(computadores, consoles, portateis, celulares etc...),infelismente essas coisas estão na realidade e presisamos interagir nela para obtelos, mas isso é questão de seguir o fluxo e não se esquecer de que esta ali para melhorar oque tem na outra "realidade", essa visão me ajuda a prosseguir todos os dias.Devo muito aos jogos e a essa "realidade" que me intriga e me deixa animado para oque vem a seguir, quais jogos jogar, quais inovações viram e oque vira junto com tudo isso.Comente ai, como vai sua realidade? oque o atrail?oque acha sobre minha teoria?, levamte pontos inportantes caso ache nescessario, ficarei feliz em responder.caso ajá erros de escrita ou coerencia pesso desculpas, eu apenas queria expressar minha pequana teoria e não pude segurar o animo de postala logo por esse motivo não passei a limpo,gostaria que me dessem dicas sobre oque fazer para facilitar a escrita e evitar erros durante esses porcesso.