Just Dance VS Dance Central

W artykule znajdziecie porównanie gier Just Dance i Dance Central. Życzę miłego czytania:)

Cześć wszystkim!

Większość grona graczy ( szczególnie tych z Xbox’a i PlayStation ) zna pewnie grę Just Dance. Nie każdy za to z tych graczy może znać grę Dance Central. Chciałabym porównać dla Was właśnie te dwie gry, ponieważ praktycznie chodzi w nich o to samo.

Just Dance:

Powiedziałabym, że jest bardziej znana niż Dance Central. Wynikać to może z tego, że Dance Central nie jest serią gier, która jest kontynuowana, a Just Dance już tak. Powiedziałabym, że Just Dance oferuje nam większą ilość piosenek do tańczenia, a w dodatku są to piosenki takie bardziej na topie. Sama gra zachęca bardzo ładną grafika i intuicyjnym interfejsem. Jednak jest coś nad czym bardzo czasem ubolewam. Chodzi o to, że choreografia w danej piosence np. przy pierwszej i drugiej zwrotce jest taka sama. Równie dobrze mogli by wyciąć drugą zwrotkę, ponieważ w kółko tańczenie tego samego jest nudne i nie ma w tym żadnego wyzwania. Za to rzeczą, która bardzo mi się podoba jest to , że istnieją alternatywy choreografii dla danej piosenki. Z reguły są one albo trudniejsze ( mają dużą ilość różnych kroków ) albo łatwiejsze ( czyli w kółko to samo ).











Gra oferuje również grę online z innymi graczami. Z tego co wiem to w najnowszych wersjach Just Dance istnieje coś takiego jak Word Dance Floor, czyli chyba do stu lub ponad stu graczy może ze sobą rywalizować w jednym momencie. I jak dla mnie to jest bardzo fajne. Twórcy oferują również grę na komputerze, a nie tylko na konsoli. W dodatku jeżeli nie jesteśmy przekonani do zakupu gry to możemy ją wypróbować za darmo na Just Dance Now.



Dance Central:

Pierwszą zaletą tej gry może być posiadanie fabuły. Jest ona dostępna na trzech poziomach trudności. Powiem Wam, że przeszłam ją całą i była nawet całkiem fajna. Coś co mi się jeszcze podoba w tej grze to to, że dla każdej piosenki mamy trzy poziomy trudności, czyli tak naprawdę mamy trzy różne choreografie. Jak dla mnie jest to najbardziej ogromny plus tej gry.







Za to minusem jest mała ilość piosenek, w dodatku są to piosenki takie mniej znane i głównie takie starsze. Ciekawą rzeczą jest zdobywanie poziomu. Za każdy zdobyty poziom otrzymujemy nową postać lub przebranie do któregoś z naszych bohaterów. Sama grafika jest nie zadowalająca. Powiedziałabym, że interfejs jest ładniejszy i, że mi osobiście podobał się on bardziej. Oczywiście jak w przypadku Just Dance mamy także możliwość grania online. Niestety ja tego nigdy nie wypróbowałam, ponieważ nie miałam usługi Xbox Live.







Po tym co napisałam powyżej mogę powiedzieć, że chyba lepsza jest seria gier Just Dance niż Dance Central, ponieważ oferuje graczom więcej.

To by było na tyle w tym artykule. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zapraszam do czytani innych moich artykułów.

Życzę miłego dnia :)

~FolksyTulip04