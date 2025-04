matek091

Jednym z najprostszym ze sposobów na zarobienie są strony typu Gamehag.com <3. Istnieje jeszcze kilka sprawdzonych i zaufanych portali, które sam sprawdziłem. Działają one na zasadzie takiej jak gamehag, możemy wykonywać zadania w grach, grać w minigry, oglądać trailery czy zapraszać znajomych. Pierwszym portalem jaki chciałem wam przedstawić to Dogry.pl. Można tam za niewielką ilośc punktów wypłacić niemal wszystko. Sam wypłacałem tam juz kilka razy. Strona jak najbardziej zaufana. Podam swój reflink jeśli ktoś chciałby się z niego zarejestrować i tym samym pomoc mi w zbieraniu pkt. https://dogry.pl/?reflink=03e7-100536912 . Obecnie na stronie jest super promocja za każdego użytkownika z reflinku, który wypłaci cokolwiek ze strony otrzymujemy 3 tys punktów !!! Tak więc zapraszajcie znajomych i odbierajcie nagrody. Kolejnym serwisem są bananki.pl. Zasada odbioru nagród jest ta sama. Gramy w gry zbieramy punkty. Strona również zaufana. Wypłacalna. Gorąco polecam. Też podaje reflinka może ktoś z was będzie miał ochotę spróbować :https://www.bananki.pl/r/00034797/ Inną opcją jest zarabianie na naszych smartphonach. Dzięki aplikacji CashPirate możemy zdobyć środki na naszego paypala. Polega na oglądaniu trailerów i reklam, instalowania aplikacji za punkty. Raz na jakiś czas mamy możliwość wypełnienia ankiety dosyć wysoko punktowanej. Sam odebrałem juz 5 dolarów. Apka jak najbardziej zaufana i sprawdzona. Gorąco polecam. Podam mój kod referencyjny : QJPUDF po jego wpisaniu macie bonus w postaci 500 pkt. Wypłata najmniejsza to 2500 pkt = 2,5 $ na paypalu. Innymi sposobami na zarobienie są strony opierające się o gambling. Jest to opcja dla graczy i posiadaczy konta z Counter Strike`m. Strony za codzienne logowanie dają nam bonusy w postaci niewielkiej sumy, otwarcia darmowej skrzynki czy też skina. Umieściłem tutaj tylko strony zaufane, które sam sprawdzałem, są wypłacalne jednak dopiero po wpłaceniu jakiegoś przedmiotu. Mimo wszystko możemy odbierać darmowe losowania czy punkty, a gdy już wygramy coś lepszego wtedy możemy bez ryzyka wpłacić przedmiot i odbierać wygrane bez żadnego problemu. Podam strony z reflinkami, jeśli zarejestrujecie się z niego dostajecie dodatkowy bonus w postaci darmowej skrzynki lub środków na jej otworzenie : https://hellcase.com/bonus7895514 lub kod:7895514 https://chefcases.com/ promokod:girolimo https://csgo-skins.com/ kod:GIROLIMO https://skinsproject.pl/ kod:GIROLIMO https://csgocrafter.com/r/girolimo/ kod:girolimo https://skinup.gg/ kod:girolimo Życzę szczęścia w zbieraniu funduszy i poszerzaniu ekwipunku.