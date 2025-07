Odrzucone zadanie

Ale o co chodzi? Bo jakoś nie rozumiem o czym dokładnie mówisz. Ogólnie poco ten temat? "Odrzucone zadanie" Czyli dobra mam jedną myśl. odrzuciło ci zadanie tak? Tylko napisz coś dokłądniej bo naprawdę nie da się zrozumieć co tu jest napisane.

Join the conversion by creating an account on Gamehag