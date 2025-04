NinjaIba

Od niedawna Metin 2 jest dostępny na steam, wystartował nowy serwer PL "Tasmania"

Więc krótki poradnik jak dobrze zacząc grę.

Na początku wedle upodobania wybieramy jedno z trzech królest i tworzymy postac. Niezależnie od tego jaka będzie to postac, każdą można zacząc grę tak by nie narzekac na brak gotówki.



Wraz z wystartowaniem Tasmanii dodali ciekawą rzecz, a mianowicie "broń dla młodych bohaterów", broń którą dostajemy na 1lvl jak i co kolejne 10 lvl. Minusem jest że broń mamy tylko przez dwa tygodnie, aczkolwiek poziomy wbija się dużo szybciej wiec nie powinien byc to problem, przynajmniej na początku.

To o czym należy pamiętac to to, by poziomy 10/20/30 itd, wbijac expiąc na mobach, jeśli poziom wbijemy misja nie dostaniemy broni. Warto o tym pamiętac.



Jako że serwer Tasmania jest młodym serwerem, ceny na nim są stosunkowo niskie, co sprzyja zarabianiu teraz, jak i w przyszłości jeśli szybko zaczniemy.



Moja rada jest taka by wbic sobie 10poziom (ja to zrobiłem wojownikiem, "body";

-dla tych których się nie orientują, każda postac (no po za Likanem) ma do wyboru dwie drogi rozwoju, dwa rodzaje skili. tak zwany body to wojownik który ma skill zwiekszający atak, a mental zwiększający obronę.

bierzemy po 1 pkt w wir miecza i szarżę, a reszte pkt na skile maksujemy w aure miecza, taka postacią, nawet ze stosunkowo słabymi itemkami (które oczywiście w trakcie zarabiania ulepszamy) możemy już bic tytułowe METINY. Są to kamienie które spadaja w miare losowych miejsach na mapie (aczkolwiek są mniej więcej te same, wystarczy kilka razy zwiedzic mapkę i wiemy gdzie ich szukac)

Z metinow lecą nam itemki ktore sprzedajemy badz trzymamy do czasu az ceny ich wzrosna kożystnie dla nas. To co nas tutaj najbardziej interesuje to "KU" księgi umiejętności służą one do wbijania w określonym etapie skilii na wyższy poziom, niektóre z nich są sporo warte a co za tym idzie można się na nich szybko dorobic.



Ważny jest tutaj poziom 15 gdzyż w miare konkretny drop z metinów mamy gdy poziom między nami a takowym metinem nie przekracza 10.

-pierwszy metin znajdujący się na mapie zwanej m1 (na której na razie się skupimy) ma poziom 5

-metiny zmieniają się co 5 poziomów

-w m1 występują metiny 5, 10, 15, 20, oraz 25lv, co za tym idzie na 15 poziomie mam drop ze wszystkich spotykanych metinów.



Ważnym elementem jest tutaj znalezienie gildii która przyjmie nas tylko po to byśmy mogli wpłacac do niej zdobyte doświadczenie w celu pozostania na poziomie 15.



Jeśli juz mamy dosc biegania po m1 i dropu z tych metinów,

wbijamy poziom 25, idziemy na kolejną mapkę "m2" i tam bijemy metiny 25, 30, oraz 35lvl

-teoretycznie można by wbic poziom 30, bądź 35 co nieco ułatwiło by nam bicie owych itemów, aczkolwiek nie raz zdazy nam się zawitac jeszcze w m1, a wtedy dalej mozemy spokojnie ubic rowniez metina 15 oraz 20 poziom i miec z tego zysk.

-w m2 z metinów lecą również "KD" kamienie dusz, które co prawda lecą również z metinów w m1 aczkolwiek tam występują tylko +0,1,2 w m2 natomiast możemy również trafic na kd +3,4 które są już znacznie cenniejsze.

-dodatkowo w m2 leci kilka ciekawych ulepszaczy potrzebnych d ulepszenia przedmiotów, wystarczy przejśc się kilka razy po mieście gdzie gracze wystawiają swoje sklepiki by zorientowac się w cenach.



Jeśli gramy w godzinach gdzie jest mało osób online naprawdę szybko możemy znaleźc sporą ilośc metinów które powielą nasz budżet. oczywiście w miarę im bardziej jesteśmy obeznani z cenami, zbieramy te itemki które mają sporą wartośc,



Ok podam jeszcze w skórcie kilka innych sposobów jak zarobic na niskim lvl w dośc latwy sposób:

-medale konne, lecą w lochu małp, do łątwego najlepiej iśc na około 20lvl

-m3, lecą tam bronie na 30lvl które są dośc sporo warte i zawsz ładnie schodzą, najlepiiej iśc tam na 8/10lvl, ważne tylko by pamiętac by nasze itemki dawały nam sporo defa gdyż moby tam występujący mają dośc mocny dmg jak na ten etap gry.

-kopanie rudy, kilof możemy używac od poziomu 30, i tutaj małym nakladem finansowym mozemy kopac wszekliego rodzauju rudy oraz tworzyc z nich przetoby sluzace do wzmocnienia bizuterii.

-mozna równiez zakupic wedkę i łowic ryby, aczkolwiek to co nas bardziej z nich interesuje to małże oraz perly ktore mozemy w nich znalezc.

Aczkolwiek zarówno kopanie rud jak i łownie ryb to łatwy, niestety mozolny sposób na zarobienie.



Podsumowując warto zarobic torchę grosza, gdyż pozniejsza gra bez odpowiedniego zaplecza finansowego moze nam stwarzac problem..



WAŻNE INFORMACJE:

-Po za "KU' zarówno z mobów jak i metinów mogą poleciec inne książki takie jak np:

*księga polimorfii

*Sztuka wojny

*Oswojenie konia

*Instrukcja jazdy konnej

*Sztuka combo

są to książki które również mają sporą wartośc

-z mobów może nam wyleciec marmur polimorfii danego moba, są one dośc cenne warto je sprzedac bądź zostawic (przydadzą się np do bicia bossa)

-bizuteria oraz zbroje z bonusem do hp (podnośmy każdy itemek i sprawdzajmy to się opłaca) są one sporo warte w zależności od bonusu.

*to samo tyczy się z bonusem np do INT (aczkolwiek już mniej warte), itemki te czesto są kupywane na tak zwanego "buffa"

-no i sporo itemków którę są potrzebne do ulepszania naszego ekwipunku (co do tych które warto zbierac sami szybko dojdziecie

-najlepiej pochodzic chwilkę po m1 na ch1 (tam gracze najczesciej wystawiaja sklepu) i zorientowac sie w aktualnych cenach i na czym można zarobic.





Mam nadzieję że poradznik przyda się chociaż części z was, wkrótce postaram się dodac kolejny, jak swobodnie radzic sobię na wyższym poziomie.