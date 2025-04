napisz do supportu albo do Misty

Tak samo jak Up kolega

ja dostalem od misty takie cos : Witaj! 72h to czas, w którym nagrody zazwyczaj są wydawane (zgodnie z regulaminem jest to 30 dni). Jeśli jakaś Twoja nagroda nie została wydana w ciągu 72h, zapewne jest weryfikowana dokładniej.

maka12qw

Też dostałem taką wiadomość że zgodnie z regulaminem to 30 dni. Jeszcze dostałem taką "W tym wypadku prawdopodobnie wciąż czekamy jednak na to, aż nagroda zostanie nam dostarczona. Prawdopodobnie nastąpi to również w piątek :)"