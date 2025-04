asda203

Na wstępie chcę powiedzieć że nie życzę sobie odpowiedzi spamiących tzw nic nie wnoszących do tematu. Chciałbym się zapytać czy w zleceniach => sciana grozy działa wam przejscie do instalacji gry Game of War - Fire Age. Mi niestety nie działa, ładowanie zacina się i nic nie da się zrobić :). Miał ktoś może podobny problem, jak go rozwiązał :?