Shakes & Fidget - wprowadzenie i opis

Witajcie!

W tym małym poradniku wprowadzę Was w świat Shakes & Fidget !

Dzisiaj opiszę, co możemy zrobić w danej zakładce.

1. W karczmie wykonujemy misje, za które dostajemy doświadczenie, złoto, srebrniki a czasem nawet grzybki.

2. Jak to na Arenie - Walczymy. Przeciwnicy są losowo dobrani, bądź możemy wpisać nick rywala, którego chcemy atakować.

3. Warta. Pracujemy tutaj. Max. praca to 10h. Im większy lvl tym większy zarobek dostajemy.

4. W zbrojowni kupujemy zbroje, miecze itp.

5. W gabinecie magii kupujemy eliksiry, pierścienie itp.

6. W stajni kupujemy wierzchowca, który skróca nam czas wypraw(misji w karczmie).

7. U grzybiarza można kupić Grzybki za prawdziwe pieniążki.

8. W tej zakładce widzimy swojego bohatera, możemy go również tu trenować.f

9. Jak to w poczcie - odbieramy listy od użytkowników, bądź dostajemy raporty, że ktoś nas zaatakował.

10. Gildia to grupka ludzi, która razem robi wojny gildii, oraz wychodzą wspólnie na Lochy. Aby dojść trzeba zostać zaproszonym przez Leadera danej Gildii, bądź można założyć samemu za 10złota.

11. Jest to ranking graczy oraz gildii.

12. W lochach możemy walczyć z różnymi potworami. Każde lochy mają 10 rywali. Aby dostać klucz do lochów trzeba mieć wymagany lvl, a klucz będzie w misjach, które robimy w karczmie.

13. Opcje systemowe, możemy tu zmienić wizerunek naszej postaci za 1złota, zmienić email/hasło

Od czasów ulepszających grę aktualizacji zostały dodane:

*Pupile, które są odblokowane do dyspozycji od 75 poziomu doświadczenia (wymagane jest znalezienie jajka.

*"Dr Abawuwu" , u którego możemy zakręcić 1 raz kołem fortuny za darmo (kolejne zakręcenie kołem kosztuje 1 grzybka). Do wygrania w kole fortuny mamy :

- złoto

- grzybki (losowa ilość)

- doświadczenie

- drewno

- złoto

- losowe przedmioty

- kamienie



* Ponadto do gry wprowadzono twierdzę, w której możemy budowac różnorodne budynki , tj. :

- kopalnia klejnotów ( jak sama nazwa mówi, możemy tam wykopywać klejnoty, które służą w dalszej grze do ulepszania przedmiotów z ekwipunku)

- skarbiec

- koszary, w których szkoli się żołnierzy

- kwatery robotników

- wieża magów

- kuźnia

- chata drwala

- gildia łuczników

- fortyfikacje