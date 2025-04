Ghosttt

W tej recenzji zostanie omówione czy opłaca się w ogóle zaczynać grę w tak zwanego (PL).

Niedawno wyszła nowa aktualizacja, zostanie ona także opisana przeze mnie. Proszę zostać do końca.

Zostało również, opisane co będzie, dodane w przyszłości.

Więc zaczynajmy Metin to gra, MMoRPG polega na zabijaniu potworów, bossów, metinów, i tpd. są do wyboru 5 różne klasy postaci likan, sura, wojownik, szaman, ninja i każda z nich posiada 2 drzewka umiejętności, więc gra nie staje się nudna po chwili.

Do omówienia jest serwer polski tak zwany (PL), jest to serwer polecany przeze mnie, ponieważ na nim gra setki ludzi, a nawet tysiące a na przykładowym prywatnym serwerze gra niecała setka wiec serdecznie zapraszam nowych graczy, twórcy gry przepowiadają mnóstwo aktualizacji (ponoć nowa postać, lecz nie jestem tego pewny w 100%)

aktualizacja co wyszła niedawno, dodała do gry, nowy lancher bardziej przejrzysty i to na +, zmiana ch bez wylogowania się z kąta (ch): to inaczej zmiana serweru gry. I to też na +

moim zdaniem opłaca się grać, ponieważ twórcy robią co, mogą, żeby gra stawała się coraz lepsza, często dodawane są, Ewenty (nowe wydarzenia w grze)

trochę długo się wbija lv poprzez exp z potworów oraz misji, ale jak już się wbije odpowiedni lv, daje nam mega satysfakcje, z poświęconego czasu w grze.

Występują równie tak zwane Mega wierzchowce, które można zdobyć od godziny 19-21 są one ważne na 7 dni (można je przydłużyć u stajennego).

Do każdej klasy jest przypisane różnorodne eq (ekwipunek), które możemy zdobyć zabijając potwory itp. lub kupić je u handlarzy, od graczy.



Dziękuje za przeczytanie i serdecznie do zagrania w tom interesującą grę, jaką jest Metin 2 na polskim oficjalnym serwerze, polecam każdemu przeżycia tej dobrej zabawy.