Recenzja CubeWorld Nudaa

dnooo wszystko jest tam bezsensu.

Oprócz tego, że gra jest dobrze zbudowana nie znajdziemy więcej plusów. Przez ok. 90% naszego spędzonego czasu w tej grze chodzimy po mapie bez celu, a jeśli będzie sprzyjać nam szczęście znajdziemy wioskę NPC, w której nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Całe sterowanie jest na klawiaturze po umiejętności po opcje ż e by dobrze coś skonfigurować będzie nam do tego potrzebna druga para rąk. Zapomniałbym wspomnieć o potworach, na których musimy wbić poziom otóż , zanim znajdziemy jaką

grupkę o ile będzie to grupka minie połowa dnia, a potwory są na tyle silne, że bez dobrych umiejętności i sprzętu nie damy rady. W grze możemy oswoić swojego zwierzaka, a później dosiadać go jak konia, ale że by nie było za łatwo musimy stracic kolejne godziny, że by to zrobić , bo nie da się od razu oswoić tylko trzeba się męczyć po wioskach itp. Najśmieszniejsze jest to, że nie spotkałem się z barierą poziomową w tej grze ja sam miałem 214 poziom, ale widziałem ludzi, którzy mieli po 10000+ tak jest tam multiplayer, ale że by było inaczej to, co zrobisz na singlu ma wpływ na multiplayer taki sam ekwipunek poziom umiejętności . Reasumując jeśli chcesz chodzić po mapie bez celu wbijać poziom do nieskończoności trudzić się w najprostszych zadaniach grać bez konfiguracji ta gra jest dla ciebie!

Jedna z nudniejszych gier w jakie grałem