WolvesTeamPCNecro

Ta gra świetnie odwzorowuje CS:GO, które stało się moim celem. Ja i moja drużyna gramy profesjonalnie w WoT'a CS Source, C ops , oraz Blood Strike i inne odsłony jednak critical ops jest grą jak sami możecie zauważyć bardzo podobną do cs go, skiny itd... ale czy wiedzieliście że najlepsi w tą grę mogą wygrac nawet 400 .... 400 euro ? pomnóżcie sobie to teraz razy 4 i wyjdzie wam na polskie my gramy dla FUN ale kiedyś może coś z tego będzie :P nie zapomnę miny moich przeciwników i ich komentarzy że hacker ;P gdy w c ops z usp na kałachy wygrałem 1vs3 na mapie canals. Same headshoty :P trzymajcie się narzie !