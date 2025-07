Haplopelma15

mam 35lvl konta i generalnie polecam. gram już jakieś dwa lata i śmiało moge powiedziec że balans jest ok a waluta do kupowania postacie lecie jak szalona. jak to na MOBE przystało zawsze trafi sie jakiś oszołom co bedzie siedział na AFK (tj raz na jakieś 20 rozgrywek )ale gra ze znajomymi i stabilnośc serverów jest ok.

jeśli chodzi o sprzet na jakim sie już prłynnie gra to polecem bazowac na bebechach jak z galaxy J7 2018

najniższe wartości graficzne ale popyla aż miło