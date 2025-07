jaka postać dla początkującego gracza?

To zależy tez od roli w grze. Jak lubisz strzelców jak ja to Layla jest dobrym pickiem

Haplopelma15

szczerze polecam jakiegoś łucznika. jeśli chodzi o fightera to Alucard jest ok bo ma spory wysys życia przez co jest wytrzymały. Najważniejsze i tak są tak zwane buildy. tu polecam na poczatek poczytać co dają przedmioty i testowac sobie na grze z SI tą drogą dojdziesz do tego co Ci pasuje. w brew pzorom lepiej jest uczyć sie gry na początkowych ligach rankingowych bo tam ławto awansowac i ludzie grają starannie ;)