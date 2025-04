Kanarek Gate, czyli Medusa vs Daniel Magical! #YT_drama

W ciągu ostatnich tygodni, mogliśmy usłyszeć o kolejnej dramie, która miała miejsce na polskiej scenie Youtube. Tym razem rozegrała się ona między dwoma youtube'owymi streamerami - Medusą a Danielem Magicalem. Poszło o Kanarka... Tak, o zwyczajnego ptaka.

DanielMagical to streamer, który nie zajmuje się niczym innym jak robieniem show, drunk streamów, czyli piciem alkoholu połączonym z zabawnymi akcjami. Powiedziałbym, że jest to coś w stylu Warsaw Shore, tyle że w Toruniu i kontent jest niezależny. Streamy tego rodzaju są czymś popularnym w ostatnim czasie, ale Daniel wyróżnia się tym, że w tworzenie kontentu rozrywkowego włączył swoją rodzinę i czasami można się nieźle bawić, oglądając śmieszne wyzwania. Choć, sytuacje, które możemy napotkać na strumyku Magicala są głównie zabawne, to jednak czasami nie powstrzymamy się od wzruszenia podczas sentymentalnych i szczerych rozmów członków rodziny. Oczywiście, streamy Magicala są przeznaczone dla starszej widowni.



Z kolei, Medusa jest youtuberem, który nie skupia się na jednym rodzaju zapewnienia rozrywki swojemu widzowi. Na jego "strumyku" możemy napotkać granie w różne gry, np. Grand Theft Auto V i Counter-Strike: Global Offensive, śmieszne rozmowy telefoniczne (tzw. pranki) czy chociażby videoblogi i czasami również drunk streamy. Jednak, nic z tych rzeczy nie stało się kością niezgody między dwoma popularnymi twórcami z polskiego Youtube.



Oczywiście, jak w większości przypadków, do dramy przyłożyli się widzowie - pewnie ci, którzy lubią dolewać oliwy do piekła i tak naprawdę nie opowiadają się po żadnej ze stron. Zaczęło się od tego, że Medusa postanowił urządzić streama ze spania Kanarka. Komuś się to nie spodobało - pewnej części osób, która przeszła na stream DanielaMagicala, by poinformować go o tym. Reakcja mogła być tylko jedna - Daniel uznał, że Medusa ściąga pomysły na kontent.



To jeszcze nie koniec. Medusa zadeklarał, że przyjedzie do Torunia. Tak też się stało. Do spotkania DanielaMagicala i Medusy oczywiście nie doszło, a cała drama, zamiast odejść w odmęty zapomnienia, zaogniła się jeszcze bardziej.



Cała drama wydaje się nie mieć końca, a opinie na ten temat zostawiam wam. Dzielcie się nimi w komentarzach.



Pojawiły się również głosy SAWardęgi i Boxdela.





