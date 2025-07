Czemu nie zalicza

kimi1985

I co, zaliczyło Ci zadanie?

W FAQ pisali, że screeny są akceptowane w 48h, a nagrody przyznają w 72. Wsystko najpierw weryfikują.



Masz też powody, dla który mogą odrzucić screena - rejestracja nie była z tej strony (to mogą sprawdzić pytając się supportu ggs), a przez to weryfikują, czy konto jest nowe. screen nie pokazuje tego co wymagane - czyli konkretny lvl. Screen uznano za "fejkowy", czyli, że jest znacznie wyższy lvl, niż wymagany, albo że rejestracja była zrobiona przed użyciem linku stąd.



Jak minie określony czas, to napisz do Misty. Jak nie wykonałeś w porę screena, to może uznają to, że rejestrowałeś się z linku stąd?

Z tego co w FAQ można przeczytać, czasem weryfikacja może potrwać dłużej, niż wyznaczony czas ;)