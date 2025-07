Czemu nie dostarcza mi robux na konto?

!~! Gamehag ma grupe na Roblox... na tej grupie doładowywują Robuxy i mogą je wypłacać osobom, które do niej dołączą, jest taki program co wypłaca automatycznie po kupieniu ich za KD. Jedank na tej grupie narazie nie ma Robuxów, dlatego trzeba czekać, aż Gamehag doładuje robuxy do grupy :) Pozdrawiam

